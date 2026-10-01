Глава компании Дарюс Варнас 30 сентября обратился в Каунасский окружной суд с просьбой прекратить дело о реструктуризации и возбудить дело о банкротстве, сообщила пресс-служба Snaige.

Согласно сообщению компании, решение о приостановке деятельности принято из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры, неясных перспектив и убыточности.

«Усилия по оптимизации и реорганизации не принесли ожидаемых результатов», — отметил Варнас.

По его словам, хотя решение переориентироваться с бытовых на специализированные медицинские холодильники и моноблоки было верным, компанию слишком обременяют «обязательства, накопленные прежними владельцами, постоянная нехватка оборотных средств и ограниченный доступ к кредитам».

«Слишком медленно и недостаточно — пожалуй, так можно охарактеризовать усилия последних лет по реорганизации Snaige и поиску места для ее продукции на глобальном рынке», — сказал Варнас.

Компания сообщает о наличии более 12 млн евро финансовых обязательств перед кредиторами. В прошлом году ее убытки составили 0,67 млн евро.

По словам главы Snaige, производство специализированных холодильников позволило оптимизировать ресурсы и снизить затраты, однако долговое бремя оказалось слишком тяжелым, а процесс реструктуризации затянулся.

«У новой продукции были хорошие перспективы на рынке Украины, однако местные партнеры напрямую пострадали от российской агрессии. Сегодня мы признаем, что груз накопленных ранее долгов стал непосильным, а процессы трансформации, к сожалению, слишком затянулись», — указал Варнас.

От производства бытовых холодильников компания отказалась из-за конкуренции с производителями из Азии и Турции.

Дело о реструктуризации Snaige было возбуждено осенью 2022 года, когда через кипрскую Sekenora Holdings ею управляла российская группа Polair.

Контрольный пакет акций Snaige осенью 2023 года за 0,5 млн евро приобрела компания EDS Invest 3, контролируемая литовским коллекторским агентством Easy Debt Service.

План реструктуризации в прошлом году корректировался дважды для ускорения расчетов с кредиторами.

В 2025 году компания рассчитывала достичь продаж в 13 млн евро. Согласно плану, в 2026 году доходы от продаж должны были составить 20,8 млн евро, а в 2027 году — 26,2 млн евро.

В 2026–2027 годах ожидалось получение 0,7 млн и 1,44 млн евро чистой прибыли соответственно.

Предприятие Snaige было основано в 1963 году. Его производственные мощности позволяли выпускать около 550 тыс. холодильников в год.