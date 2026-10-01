В Латвии возможны ситуации, когда сотрудники из третьих стран получают более высокую зарплату, чем местные работники, выполняющие аналогичную работу. Представители организаций работодателей утверждают, что это связано с действующими правилами привлечения иностранной рабочей силы, а не с дискриминацией.

В Латвии действительно могут возникать ситуации, когда работникам, приехавшим из третьих стран, платят больше, чем местным сотрудникам, выполняющим такую же или равноценную работу. Об этом заявили представители организаций работодателей, комментируя предложение профсоюзов изменить действующее регулирование.

Поводом для дискуссии стало предложение Союза свободных профсоюзов Латвии (ССПЛ) разработать механизм, который гарантировал бы равную оплату труда местным работникам и сотрудникам из третьих стран.

В Конфедерации работодателей Латвии (КРЛ) считают, что напрямую сравнивать эти зарплаты нельзя, поскольку для иностранных работников действует специальный установленный государством минимальный порог оплаты труда. По мнению организации, этот порог не является ориентиром для определения стоимости конкретной работы, а представляет собой одно из условий привлечения работников из-за пределов Евросоюза.

Работодатели напоминают, что прежде чем пригласить сотрудника из третьей страны, компания обязана сначала попытаться найти работника в Латвии. Вакансия публикуется через Государственное агентство занятости, работодателю необходимо рассмотреть местных кандидатов и обосновать отказ каждому из них.

Это означает, что вакансия с заявленной заработной платой сначала предлагается жителям Латвии. Лишь если подходящего кандидата найти не удается, начинается процедура привлечения иностранного работника.

В КРЛ признают, что разница в оплате действительно может возникать. Например, если ранее нанятые сотрудники работают по более старым условиям оплаты труда, а нового специалиста приходится искать уже в условиях дефицита кадров и с соблюдением установленного государством минимального порога зарплаты для иностранцев.

По мнению работодателей, подобные случаи сами по себе не свидетельствуют о неравном отношении к местным работникам, а являются следствием действующего регулирования и ситуации на рынке труда.

Главной проблемой в КРЛ называют не различия в оплате, а нехватку рабочей силы. Особенно остро она ощущается в сельском хозяйстве и других отраслях, где предприятия уже сейчас испытывают трудности с поиском сотрудников.

По данным организации, в конце августа уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 4,6%, а средняя брутто-зарплата за год выросла на 4,3%.

При этом, согласно прогнозам Министерства экономики, к 2030 году численность населения трудоспособного возраста сократится еще примерно на 67 тысяч человек, или на 5,7%. Более половины новых вакансий будут связаны не с созданием новых рабочих мест, а с необходимостью заменить работников, которые выйдут на пенсию или покинут рынок труда.

В Латвийской торгово-промышленной палате (ЛТПП) также признают существование различий в оплате труда. Директор департамента политики организации Криш Звирбулис отметил, что они являются следствием действующего регулирования в сфере трудовой миграции.

По его словам, предприятия прежде всего заинтересованы в найме местных работников, поскольку это быстрее и дешевле. Привлечение сотрудников из третьих стран связано с дополнительными административными процедурами, согласованиями, длительным ожиданием и дополнительными расходами.

Ранее председатель ССПЛ Эгил Балдзенс заявил, что местный работник не должен получать меньшую зарплату только потому, что законодательство устанавливает для иностранных работников более высокий минимальный уровень оплаты труда.

Именно этот вопрос в сентябре обсуждался на заседании Подсовета трехстороннего сотрудничества по вопросам труда. Пока речь идет о поиске возможных решений, а действующее регулирование остается без изменений.