На крупнейших автозаправочных станциях Латвии начали снижаться цены на бензин и дизельное топливо после вступившего в силу 1 октября снижения ставки акцизного налога. На отдельных АЗС разница по сравнению с предыдущим днем достигла восьми центов за литр, свидетельствуют данные, собранные агентством LЕТА.

На АЗС Circle K на улице Краста в Риге дизельное топливо утром 30 сентября стоило 2,219 евро за литр, а утром 1 октября — 2,154 евро. Таким образом, цена снизилась на 6,5 цента. Бензин 95-й марки подешевел на шесть центов — с 2,054 до 1,994 евро за литр.

Еще заметнее снижение оказалось на Neste на улице Дзирнаву. Литр дизельного топлива подешевел с 2,207 до 2,127 евро, то есть на восемь центов. Бензин 95-й марки также первоначально подешевел на восемь центов — с 2,057 до 1,977 евро, а затем его цена опустилась еще немного, до 1,974 евро за литр.

В Neste Latvija сообщили, что с полуночи 1 октября на ценовых табло всех АЗС компании в Латвии в полном объеме отражено снижение акцизного налога. При этом стоимость топлива зависит не только от налогов: ежедневно на нее влияют мировые котировки нефтепродуктов, валютные курсы и конкуренция между заправочными сетями.

Еще одним фактором остается действующее с 1 апреля 2026 года требование добавлять биотопливо в дизельное топливо. Его доля должна составлять не менее 6,5%.

Ранее Латвийская ассоциация торговцев топливом предупреждала, что снижение цен на разных АЗС может происходить с неодинаковой скоростью. Пониженная ставка акциза применяется к топливу, которое начинают вывозить с акцизных складов с 1 октября, поэтому часть продавцов будет постепенно заменять прежние запасы.

Таким образом, снижение акциза уже дошло до ценников крупнейших сетей: бензин и дизель в Риге подешевели примерно на 6–8 центов за литр, однако дальнейшая динамика будет зависеть от рынка и конкретной АЗС.