Фермерские угодья по всей республике в будущем году ждут масштабные изменения по части внесения неорганических (азотных) удобрений — на 237 тысячах гектаров, что обойдется в 22 миллиона евро.

Такие цифры представило на минувшей неделе Министерство земледелия в докладе «Климатические цели 2030 года в секторах сельского хозяйства и ZIZIMM». Последняя аббревиатура означает «использование земель, изменение использования земель и лесное хозяйство».

Особое внимание уделят выращиванию в Латвии бобовых культур, в том числе клевера. Бактерии на их корнях поглощают газообразный азот из атмосферы, недоступный для других растений, и превращают его в соединения азота, которые используют сами растения и которые затем остаются в почве.

Основной объем азота поступает в почву, когда растительные остатки — корни, стерня и листовой опад — разлагаются после сбора урожая или запахиваются в качестве сидератов, создавая естественное удобрение.

В 2027 году в Латвии так обработают 51 000 га, истратив на субсидии 34,3 миллиона евро.

Какая-никакая замена азотным удобрениям, которые ранее обильно поступали из-за восточных рубежей ЛР, а ныне попали под санкции.

Планы не совпадают с реальностью

Общая площадь сельхозугодий ЛР ныне составляет примерно 2,68 миллиона гектаров, из которых активно обрабатывается около 1,97 миллиона га. Из них примерно 350,9 тысячи гектаров обрабатываются по стандартам биологического (органического) сельского хозяйства. Большую часть этих земель — почти 69% — возделывают крупные хозяйства размером более 100 гектаров.

Так что господдержка на период 2023–2027 годов в размере 438 млн евро прежде всего будет направлена на дополнительное укрепление сельского капитала.

Однако латифундисты не спешат отплатить добром: если по плану к 2030 году у нас по сельскому и лесному хозяйству предполагалось 2176,33 тысячи тонн выбросов газов, вызывающих парниковый эффект, то темпы фактического выполнения показывают, что через четыре года достигнем 4609,12 тысячи тонн, «что есть очень большое невыполнение». Но так дело обстоит по всему Евросоюзу, включая государства, богатые лесом.

«Цели определены слишком амбициозно, без учета реальности», — констатирует ведомство Улдиса Аугулиса, занимающего пост министра сельского хозяйства с 28 мая вместо изгнанного за пьянку предшественника Рейниса Узулниекса.