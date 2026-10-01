Жители Риги, которые ищут работу или задумываются о смене профессии, смогут за один день познакомиться с предложениями десятков компаний и даже пройти первые собеседования. 6 октября в столице пройдет ярмарка вакансий Государственного агентства занятости (ГАЗ).

Как сообщает ГАЗ, ярмарка состоится 6 октября с 11:00 до 15:00 в конференционно-мероприятийном центре Fantadroms по адресу Gustava Zemgala gatve, 74A. Вход бесплатный.

Более 1300 свободных рабочих мест

На ярмарке будут представлены более 60 работодателей из различных отраслей, которые в общей сложности предложат свыше 1300 вакансий.

Посетители смогут лично встретиться с представителями компаний, узнать об обязанностях, условиях труда и требованиях к кандидатам. На месте можно будет пройти и первое собеседование. Поэтому соискателям рекомендуют взять с собой резюме.

Часть работодателей проведет отдельные презентации, во время которых расскажет о деятельности компаний, условиях и рабочей среде, корпоративных ценностях и возможностях профессионального развития.

От торговли и транспорта до медицины и госслужбы

Сотрудников будут искать, в частности, Circle K, DPD Latvija, Euronics Latvia, JYSK, Latvijas dzelzceļš, Lidl Latvija, LIDO, Maxima Latvija, Mego, Rimi Latvia, Tele2, Rīgas satiksme, аэропорт Rīga, Vivi, а также предприятия гостиничного, производственного, транспортного, энергетического и фармацевтического секторов.

Будут представлены и крупные медицинские учреждения — Детская клиническая университетская больница, Клиническая университетская больница имени Паула Страдиньша, Рижская Восточная клиническая университетская больница и Рижская 1-я больница.

Вакансии предложат также Государственная пожарно-спасательная служба, Управление мест заключения, Центр рекрутирования и отбора Национальных вооруженных сил и Служба неотложной медицинской помощи.

Можно будет получить консультацию ГАЗ

На ярмарке будет работать отдельный стенд ГАЗ. Специалисты агентства проконсультируют посетителей по вопросам поиска работы, планирования карьеры и трудовой мобильности, а также расскажут о возможностях получить или усовершенствовать необходимые для работы знания и навыки.

Посетители с нарушениями слуха смогут обратиться на стенд ГАЗ за помощью переводчика жестового языка.

Таким образом, ярмарка позволит не только посмотреть вакансии, но и сразу поговорить с потенциальным работодателем и сделать первый шаг к трудоустройству.