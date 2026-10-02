Запасы нефтепродуктов в Европе опустились до критически низкого уровня, а перебои с поставками с Ближнего Востока и из России заставляют правительства вмешиваться в топливный рынок. Германия, Чехия и Италия уже принимают экстренные меры для сдерживания цен, а Латвия снизила акциз на топливо до минимально разрешённого в Евросоюзе уровня.

Как сообщает BNS, европейский топливный рынок испытывает давление сразу нескольких факторов. Конфликт между США и Ираном нарушает работу нефтеперерабатывающих предприятий в районе Персидского залива, Россия продлила запрет на экспорт дизельного топлива, а перебои на НПЗ дополнительно сокращают доступные объёмы нефтепродуктов.

По словам руководителя по ценообразованию на моторное топливо Circle K Индрека Сасси, мировые поставки дизельного топлива сейчас на 1,3–1,4 млн баррелей в сутки ниже, чем год назад. В результате Европа подошла к традиционному осеннему сезону технического обслуживания НПЗ с минимальным запасом прочности.

Ситуация настолько напряжённая, что нефтеперерабатывающие компании пересматривают планы ремонта предприятий. Европейские НПЗ TotalEnergies работают практически на полную мощность, а генеральный директор компании Патрик Пуянне назвал их нынешнюю работу «золотой жилой». Из-за высокой маржи TotalEnergies перенесла техническое обслуживание своего завода в Гонфревиле на севере Франции на весну.

Европейские правительства тем временем пытаются не допустить резкого роста цен на заправках.

С 1 октября Германия снизила энергетический налог на автомобильное топливо на 14,04 цента за литр. Мера будет действовать до конца года. Кроме того, власти страны планируют не позднее 1 января 2027 года ввести потолок цен на топливо.

Чехия на период с 1 по 31 октября снижает акциз на дизельное топливо и ограничивает розничные цены. Кроме того, рассматривается введение временного чрезвычайного налога для единственной нефтеперерабатывающей компании страны Orlen Unipetrol.

В Италии к ограничению цен подключились крупные сети АЗС. Eni с 28 сентября на 30 дней установила максимальную цену дизельного топлива на уровне 2,19 евро за литр, бензина — 1,99 евро. С марта итальянское правительство уже одобрило 15 пакетов помощи общей стоимостью более 2,3 млрд евро.

Латвия также решила снизить налоговую нагрузку на автомобилистов, уменьшив топливный акциз до минимального уровня, разрешённого правилами Евросоюза.

В Эстонии представители топливной и других отраслей призывают правительство последовать примеру соседей. По словам Сасси, временное снижение налогов могло бы смягчить энергетический кризис и не допустить ситуации, когда высокие цены на горючее серьёзно ударят по домохозяйствам и предприятиям.

Однако риск дальнейшего подорожания сохраняется. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ограничения экспорта дизельного топлива, чтобы снизить цены внутри страны. По оценке Goldman Sachs, полный запрет американского экспорта способен поднять европейские цены на дизель примерно на три доллара за баррель, или почти на 2%.

Дополнительное давление возникло со стороны Китая. Reuters сообщил, что Пекин приостановил экспорт топлива и отменил ранее согласованные октябрьские поставки бензина и авиационного керосина.

Одним из вариантов стабилизации рынка теперь становится использование стратегических запасов. Ожидается, что 15 октября лидеры Евросоюза обсудят возможность задействования чрезвычайных резервов. При этом, по словам Сасси, особенно тревожная ситуация складывается с запасами бензина — они значительно меньше резервов дизельного топлива.

По оценке Еврокомиссии, запасы нефтепродуктов в ключевом европейском хабе Амстердам — Роттердам — Антверпен сейчас находятся ниже среднего уровня за последние пять лет, хотя в последние недели ситуация остаётся относительно стабильной.

Таким образом, Европа входит в осень с крайне небольшим запасом прочности на топливном рынке. Любые новые перебои с поставками, остановки НПЗ или экспортные ограничения способны быстро отразиться на стоимости бензина и дизеля на европейских заправках.