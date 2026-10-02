Страны «Большой семерки» договорились о масштабном вмешательстве в мировой топливный рынок. Через Международное энергетическое агентство (МЭА) будет высвобождено 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, причем в первые недели приоритет будет отдан дизельному топливу.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров G7, опубликованном 2 октября по итогам видеоконференции, посвященной ситуации на энергетическом рынке, сообщает Reuters.

Высвобождение резервов должно начаться немедленно и продлиться четыре месяца. При этом в первые 20 дней страны G7 и их партнеры намерены обеспечить значительный дополнительный объем именно дизельного топлива.

Точная пропорция между дизелем и сырой нефтью в окончательном плане пока не названа.

Ранее Франция предлагала европейским странам высвободить 50 млн баррелей дизеля, а государствам — участникам МЭА добавить еще 50 млн баррелей сырой нефти. Однако окончательное заявление G7 сформулировано шире: речь идет о совокупном объеме в 100 млн баррелей и приоритетном поступлении дизеля на рынок в первые 20 дней.

Одновременно страны «Большой семерки» договорились координировать графики технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов, чтобы избежать одновременной остановки значительных мощностей. Там, где это возможно, загрузку НПЗ предполагается временно увеличить.

G7 также призвала государства с крупными нефтеперерабатывающими мощностями нарастить производство нефтепродуктов, прежде всего дизельного топлива.

Еще одно важное решение касается возможных экспортных ограничений. Страны G7 обязались не вводить ограничения на торговлю энергоресурсами и нефтепродуктами между собой и призвали других производителей отказаться от запретов, способных еще сильнее раскачать рынок.

Таким образом, обсуждавшаяся ранее угроза ограничения американского экспорта дизеля фактически получила политический ответ: участники G7 договорились сохранять торговлю энергоресурсами между партнерами открытой.

МЭА поручено следить за выполнением договоренностей и влиянием высвобождения резервов на рынок. В течение 20 дней агентство должно подготовить отчет с оценкой ситуации и рекомендациями. При необходимости страны готовы рассмотреть дополнительное высвобождение запасов дизеля.

Рынок отреагировал практически сразу. По данным Financial Times, европейские фьючерсы на дизель после объявления решения снижались примерно на 8% — до 1337,75 доллара за тонну, самого низкого уровня с начала сентября. Американские оптовые цены на дизель также пошли вниз.

Решение G7 принято на фоне резкого напряжения на мировом рынке нефтепродуктов и роста стоимости топлива. Теперь задача властей — быстро увеличить предложение дизеля и не допустить дальнейшего ценового скачка.

Для Латвии это прежде всего потенциально хорошая новость с точки зрения цен: страна является частью общего европейского топливного рынка, поэтому снижение оптовых котировок со временем может уменьшить давление и на стоимость дизеля на латвийских АЗС. Однако это не означает, что розничные цены снизятся немедленно: они зависят также от закупочных контрактов, налогов, логистики и наценок продавцов.