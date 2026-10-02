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На месте битумных резервуаров и свалки зацветут луга: необычный проект запускают в Латвии и Литве 0 112

Бизнес
Дата публикации: 02.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Три деградировавшие территории бывших промышленных объектов в Земгале и Северной Литве планируют превратить в городские луга с высоким биологическим разнообразием.

ChatGPT

Три деградировавшие территории бывших промышленных объектов в Земгале и Северной Литве планируют превратить в городские луга с высоким биологическим разнообразием. Работы пройдут в Айзкраукле, Науйойи-Акмяне и Жагаре в рамках совместного проекта Urban Meadows, сообщили в Земгальском регионе планирования.

Земгальский регион планирования вместе с партнерами уже приступил к реализации проекта. Его цель — не только привести в порядок три заброшенные территории, используя решения, основанные на природных процессах, но и найти практические методы восстановления подобных мест, которые впоследствии смогут применять и другие самоуправления.

Как отмечают авторы проекта, бывшие промышленные и другие деградировавшие территории в Земгале и Северной Литве представляют потенциальную угрозу окружающей среде, в том числе качеству почвы и грунтовых вод. Одновременно нынешнее состояние этих участков существенно ограничивает возможности их дальнейшего использования.

Urban Meadows должен продемонстрировать, каким образом природные решения позволяют вернуть такие территории в городскую среду и одновременно способствовать увеличению биологического разнообразия.

Практические работы будут проводиться на трех пилотных участках. В Айзкраукле преобразования затронут территорию битумных резервуаров, в Науйойи-Акмяне — бывший полигон отходов, а в Жагаре — территорию бывшего бетонного завода.

На всех трех объектах планируется очистить и восстановить территории, после чего обустроить там городские луга.

Одновременно ученые будут наблюдать за восстановлением почвы и развитием биологического разнообразия. Это позволит оценить, насколько эффективны применяемые методы и могут ли они использоваться при восстановлении других загрязненных и деградировавших территорий.

Еще одной важной частью проекта станет накопление практического опыта. В дальнейшем полученные знания смогут использовать другие самоуправления и учреждения.

Партнеры намерены разработать единую методику мониторинга таких территорий, практические рекомендации, а также каталог лучших практик «Природные решения для загрязненных и деградировавших территорий».

В рамках проекта предусмотрены обучение и поездки по обмену опытом. В частности, участники проекта познакомятся с успешными примерами восстановления подобных территорий в Нидерландах.

К преобразованию бывших промышленных зон собираются активно привлекать и местных жителей. В Айзкраукле, Науйойи-Акмяне и Жагаре пройдут мероприятия с участием жителей и добровольцев, а для школьников организуют специальные образовательные занятия.

Кроме того, во время трансграничной информационной кампании будут подготовлены и распространены пакетики с семенами местных луговых растений. Таким образом жителей хотят побудить создавать небольшие луга в собственных садах и возле домов.

Авторы проекта рассчитывают, что подобные небольшие природные участки помогут увеличить биологическое разнообразие не только на территориях бывших промышленных объектов, но и непосредственно в городской среде.

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#образование #экология
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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