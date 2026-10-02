Цены на продукты питания в мире в сентябре достигли самого высокого уровня почти за четыре года — с ноября 2022 года. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO).

Рассчитываемый организацией индекс мировых цен на продовольствие в сентябре вырос на 1,5% и достиг 136 пунктов. Рост продолжается уже третий месяц подряд.

Сильнее всего подорожал сахар — сразу на 6,1%. Его стоимость достигла максимума с апреля 2025 года. В FAO связывают это с усиливающимися опасениями по поводу мировых поставок сахара в сезоне 2026/2027 годов.

Заметно выросли и цены на зерновые — на 5,1%, достигнув самого высокого уровня с декабря 2023 года.

Растительные масла подорожали на 0,9%. Одной из основных причин стало повышение мировых цен на пальмовое масло.

На этом фоне мясо стало исключением из общей тенденции: его средняя стоимость в сентябре снизилась на 1,1%.

Таким образом, мировой продовольственный рынок продолжает дорожать третий месяц подряд, а сентябрьский скачок приблизил цены на продукты к уровням, которых не наблюдалось почти четыре года.