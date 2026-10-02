«Что за денежную реформу проводит ЕЦБ, связанную с заменой банкнот? Что будет со старыми деньгами? Читатель bb.lv»

Вот, что сообщили в Европейском центральном банке (ЕЦБ):

— То, что сейчас происходит – это не денежная реформа в обычном смысле: евро не меняют на другую валюту, номиналы не пересчитывают и сбережения обменивать не потребуется.

ЕЦБ готовит третье поколение банкнот евро с полностью новым дизайном и улучшенной защитой.

Замена объясняется несколькими причинами: необходимо усложнить подделку банкнот, внедрить новые защитные элементы, сделать купюры удобнее для слабовидящих, повысить их долговечность и снизить экологический след производства. Одновременно ЕЦБ решил полностью изменить внешний облик евро.

Сейчас рассматриваются варианты дизайна на основе двух тем — «Европейская культура» и «Реки и птицы». В 2026 году на общественное обсуждение были вынесены десять вариантов. Окончательный дизайн Совет управляющих ЕЦБ собирается выбрать в конце 2026 года. Затем потребуется несколько лет на техническую доработку, испытания и производство. Первые купюры новой серии ожидаются в начале 2030-х годов, причем вводить их будут постепенно.

А что будет с нынешними евро?

Старые банкноты не превратятся в бумагу, и менять их срочно не придется. ЕЦБ торжественно обещает, что банкноты предыдущих серий сохранят свою стоимость и будут обращаться параллельно с новыми банкнотами.

Даже банкнота 500 евро, выпуск которой прекращен, остается законным платежным средством и сохраняет свою стоимость; ее можно обменять в национальных центральных банках еврозоны.

И еще важный момент: это не переход от наличных евро к цифровому евро. ЕЦБ, наоборот, подчеркивает, что обновление банкнот является частью политики по сохранению наличных денег; цифровой и наличный евро рассматриваются как дополняющие друг друга формы одной валюты.