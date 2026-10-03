Страны — участницы Международного энергетического агентства уже вывели на мировой рынок более 325 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических резервов. Это свыше 80% объема, о котором государства договорились весной, чтобы смягчить последствия перебоев с поставками и сдержать рост цен.

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что страны-участницы уже выпустили на мировой рынок около 325 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических резервов. Это более 80% из 400 млн баррелей, которые были обещаны в рамках совместной инициативы, объявленной в марте.

Решение о высвобождении запасов приняли 32 государства — члена МЭА, включая Латвию. К инициативе также присоединились страны G7. Ее главная цель — увеличить предложение на мировом рынке и снизить давление на цены на энергоносители.

Обновленные данные МЭА появились на следующий день после того, как страны G7 и агентство договорились дополнительно вывести на рынок еще 100 млн баррелей нефти и дизельного топлива.

Пока остается неясным, входят ли эти 100 млн баррелей в ранее объявленные мартовские обязательства или речь идет о дополнительном объеме. Страны G7 этот вопрос не уточнили.

Новая договоренность предусматривает, что в течение ближайших четырех месяцев на рынок поступят 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов. При этом особое внимание уделяется поставкам дизельного топлива: значительная часть экспорта должна быть обеспечена уже в первые 20 дней.

Для мирового рынка это означает дополнительное предложение нефти и топлива в период сохраняющейся напряженности с поставками. Такие меры обычно используются, чтобы ограничить резкие скачки цен и компенсировать дефицит сырья.

Одновременно страны G7 подтвердили, что не будут вводить ограничения на экспорт дизельного топлива. Таким образом, была снята неопределенность вокруг возможного запрета, который ранее обсуждался в США, но впоследствии администрация президента Дональда Трампа отказалась от этой идеи.

Повышенное внимание к запасам топлива связано с продолжающимися перебоями на мировом энергетическом рынке. На поставки повлияли боевые действия на Ближнем Востоке, в том числе ограничения судоходства через Ормузский пролив, а также атаки на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру.

В МЭА ожидают, что высвобождение стратегических резервов поможет частично компенсировать дефицит предложения и поддержать стабильность мирового нефтяного рынка.