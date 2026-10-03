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Покатался и уехал: гигантский троллейбус опробовал улицы Риги. Вернется? 0 450

Бизнес
Дата публикации: 03.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: троллейбус электробус «Солярис Урбино 24 электрик МетроСтайл»

Троллейбусы будут ходить реже, но перевозить больше.

ФОТО: bb.lv

В Риге гостил 24,8-метровый электробус «Солярис Урбино 24 электрик МетроСтайл».

Полная (максимально допустимая) масса этого транспортного средства — 40,5 тонны (столько же весит средний танк). Электробус может принять на борт 183 пассажира, к услугам которых 61 место для сидения. Остальным предложено кататься стоя.

Как стало известно, емкость его аккумуляторов — 704 кВт·ч, полная зарядка длится около 4 часов 45 минут, примерный запас хода — 260 км.

По пути из Вильнюса в Ригу своим ходом электробусу пришлось зарядиться в Паневежисе, после чего без промежуточных зарядок он достиг автобусного парка предприятия «Ригас сатиксме».

В Швейцарии трехсекционные троллейбусы курсируют уже более 15 лет по узким и горным улицам. Их вписываемость в повороты такая же, как у 18,5-метровой «гармошки», и соответствует требованиям правил движения.

Трехсекционные автобусы порядка 20 лет назад начали курсировать в Гамбурге, с тех пор они успели состариться, и их планировалось изъять из эксплуатации с заменой на более новые автобусы. В Гамбурге у них тоже не наблюдалось проблем с маневренностью.

Полученные при испытаниях данные должны помочь «Ригас сатиксме» оценить маневренность такого 24,8-метрового транспорта на узких улицах и понять, смогут ли подобные длинные троллейбусы или электробусы эффективно работать на самых загруженных маршрутах Риги в будущем.

Можно напомнить, что в Риге до 2001 года курсировали двухвагонные троллейбусные поезда, их длина составляла 23 м 61 см. И ездили они и через Старую Ригу, и по узким улочкам Задвинья. Всюду, куда надо было, проезжали и поворачивали.

Так что для Риги длинный подвижной состав — не новизна, а гостивший 24,8-метровый электробус — лишь одна из вех в истории длинных транспортных средств на улицах столицы.

trollejbus1.jpg

Состав из двух троллейбусов ХХ века бы всего на метр короче нового чуда техники.

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#Рига #история #транспорт #технологии
Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
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