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Рига сохранила самые низкие цены на дизель среди столиц стран Балтии 1 98

Бизнес
Дата публикации: 03.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: зеркало авто
ФОТО: Unsplash

На прошедшей рабочей неделе цены на топливо в столицах стран Балтии преимущественно выросли. Исключением стал дизель в Риге, который подешевел после вступления в силу сниженной ставки акцизного налога.

На прошлой рабочей неделе в столицах стран Балтии цены на топливо преимущественно выросли. Исключением стала стоимость дизельного топлива в Риге, где автозаправочные станции уже начали отражать эффект снижения акцизного налога, свидетельствуют данные, обобщенные агентством ЛЕТА.

С 1 октября и до конца текущего года в Латвии действует сниженная ставка акцизного налога на дизельное топливо, а также уменьшен акциз на бензин.

К концу рабочей недели самый дорогой бензин 95-й марки продавался в Вильнюсе. Далее следовали Рига и Таллин. Дизельное топливо также оказалось самым дорогим в Вильнюсе, затем — в Таллине, а самые низкие цены были зафиксированы в Риге.

На АЗС Circle K на улице Краста в Риге цена бензина 95-й марки за неделю выросла на 1% — до 1,965 евро за литр. При этом стоимость дизельного топлива снизилась на 2,8% — до 2,065 евро за литр.

На АЗС Circle K на проспекте Саванорю в Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 1% — до 1,989 евро за литр, а дизельное топливо — на 0,4%, до 2,289 евро за литр.

На АЗС Circle K в Таллине бензин 95-й марки за неделю подорожал на 1,6% — до 1,949 евро за литр. Цена дизельного топлива увеличилась на 0,8% — до 2,129 евро за литр.

Стоимость автогаза в Риге за неделю не изменилась и в пятницу составляла 0,945 евро за литр. В Таллине цена снизилась на 0,2% — до 0,991 евро за литр, тогда как в Вильнюсе выросла на 2,4% — до 0,859 евро за литр.

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#Рига #цены #Вильнюс #топливо #Таллин #экономика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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