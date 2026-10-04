«Прочитал на портале bb.lv, что с конца осени этого года в Латвии продажа телефонов в рассрочку будет приравнена к выдаче потребительских кредитов со всеми вытекающими из этого последствиями — введением требований по предотвращению легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма (AML), оценкой кредитоспособности и другими ограничениями.

Было упомянуто даже такое ограничение, как запрет на покупку телефонов в рассрочку с 21:00 до 8:00 — их нельзя будет в это время покупать ни в обычных, ни в интернет-магазинах!

Не мог бы кто-то ответить, что именно изменится для потребителя, который хочет приобрести мобильный телефон в рассрочку, в свете новых требований?»

По просьбе читателей мы связались с отделом общественных отношений Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП) и задали вопросы, интересующие многих читателей. Ниже публикуем полученные ответы.

– Что конкретно изменится для потребителя, который захочет приобрести мобильный телефон в рассрочку после 20 ноября?

– В дальнейшем покупка телефона в рассрочку для потребителя может подпадать под те же требования, что и другие потребительские кредиты.

Это означает, что перед тем, как заключить договор, финансирующая сторона должна будет оценить способность потребителя выполнить взятые на себя обязательства, а также соблюдать другие требования, регулирующие сферу потребительского кредитования. Например, предоставить клиенту (потребителю) преддоговорную информацию.

– Нужно ли будет клиенту предоставлять больше информации или документов, чем требуется сейчас?

– Учитывая, что коммерсанту нужно будет получить информацию, необходимую для того, чтобы оценить платежеспособность клиента, возможно, потребителю в дальнейшем действительно придется предоставлять больше информации или документов, чем требуется сейчас.

Кроме того, коммерсант должен будет получить дополнительную информацию из публичных баз данных — как о доходах, так и об обязательствах потребителя, актуальных на конкретный момент.

– Значит ли это, что телефоны подорожают – новые требования могут привести к дополнительным расходам для продавцов или кредиторов?

– Поскольку потребуется проводить более тщательную проверку платежеспособности потребителей, привлекая для этого дополнительных сотрудников и ресурсы (включая расходы на использование баз данных), очевидно, что у коммерсантов, которые сами зарегистрируются в качестве поставщиков услуг отложенного платежа и будут предоставлять услуги такого рода, возникнут дополнительные расходы.

Если же продавцы будут привлекать для кредитования покупки товаров коммерсантов, которые уже работают на рынке лицензированных кредитодателей, то расходы лягут на последних.

– Есть ли основания ожидать, что эти расходы будут переложены на потребителя, например за счет повышения цены телефона, платы за рассрочку, процентов или других комиссий?

– Пока неизвестно, каким образом компании будут решать вопрос, связанный с покрытием этих расходов: это зависит от политики самих коммерсантов и условий конкуренции.

Соответственно, это будет бизнес-решением каждого конкретного коммерсанта, так что Центр защиты прав потребителей не может прогнозировать, повлияет ли это на стоимость товаров и, если повлияет, то насколько.

– Проводился ли расчет того, как новое регулирование может повлиять на стоимость приобретения мобильных телефонов в рассрочку для потребителей?

– Ранее были сделаны предварительные расчеты административных расходов для варианта, при котором ЦЗПП осуществлял бы регистрацию поставщиков услуг отложенного платежа (они были включены в аннотацию к нормативным актам в разделе об экономическом воздействии).

Но, поскольку сейчас разработка Правил регистрации поставщиков услуг отложенного платежа передана Банку Латвии, расходы, по всей вероятности, будут другими — в зависимости от Правил, разработанных Банком Латвии.

– Могут ли новые требования сократить количество потребителей, которым будет доступна покупка телефона в рассрочку?

– Да, поскольку ранее продавцы не были обязаны оценивать доходы потребителей и их актуальные обязательства, а также соблюдать ограничения по соотношению кредитных платежей и доходов.

Теперь же потребителям с низкими доходами и/или существующими непогашенными обязательствами — если их долговая нагрузка уже достигает максимально допустимого уровня — в предоставлении кредита может быть отказано.

– Будут ли требования одинаковыми для всех продавцов мобильных телефонов и поставщиков услуг, или их применение будет зависеть от конкретной модели финансирования?

– К некоторым видам отложенных платежей, когда поставщик товара или услуги предоставляет потребителю время для оплаты товара или услуги без процентов и каких-либо других платежей, требования в сфере потребительского кредитования применяться не будут.

Однако это возможно только в том случае, если будут выполняться все следующие критерии:

1. Кредит предоставляется для того, чтобы потребитель мог рассчитаться за товар или услугу.

2. Не привлекается другой кредитодатель, как, например, это происходит в случаях pērc tagad, maksā vēlāk («купи сейчас, заплати позже»).

3. Оплата должна быть полностью произведена в ограниченный срок — в течение 50 дней после поставки товара или оказания услуги.

Если же договор заключает крупный производитель, продавец или поставщик услуг, используя при этом услуги информационного общества, которые предусматривают заключение дистанционных договоров в форме услуг отложенного платежа, оплата должна быть произведена в течение 14 дней после поставки товара или оказания услуги без процентов и/или каких-либо иных платежей, за исключением ограниченных выплат, которые потребитель должен будет внести в случае просрочки платежа.

В настоящее время Банку Латвии делегирована разработка Правил регистрации поставщиков услуг отложенного платежа. В них, предположительно, должно содержаться разъяснение, кто относится к крупным поставщикам услуг, если они захотят самостоятельно предоставлять услуги по кредитованию.

Если такие коммерсанты сами не будут регистрироваться в качестве поставщиков услуг отложенного платежа, то в дальнейшем предоставлять кредиты смогут только лицензированные поставщики услуг потребительского кредитования или кредитные учреждения.