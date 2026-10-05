Латвийская национальная авиакомпания airBaltic в рамках нового бизнес-плана рассматривает возможность сокращения от 500 до 700 рабочих мест. При нынешней численности персонала около 3000 человек изменения потенциально могут затронуть примерно каждого пятого сотрудника компании.

Как airBaltic в заявлении для СМИ, сокращения могут затронуть базы авиакомпании в Риге, Вильнюсе и Таллине. Окончательное количество должностей пока не определено и может измениться в ходе консультаций.

Решения должны принять в октябре

Указанный диапазон — от 500 до 700 рабочих мест — учитывает как продолжающиеся переговоры с профсоюзами о возможном снижении нагрузки для пилотов и бортпроводников, так и разработку новой организационной структуры всей компании. Определить ее планируется к середине октября.

airBaltic уже уведомила Государственное агентство занятости о планируемом коллективном сокращении работников. Дальнейшие действия будут осуществляться в установленном законом порядке.

Более подробную информацию сотрудникам обещают предоставить в октябре. В компании подчеркивают, что индивидуальные решения пока не приняты, поэтому говорить о том, какие именно базы, подразделения или категории сотрудников пострадают сильнее всего, преждевременно.

Президент и исполнительный директор airBaltic Эрно Хильден заявил, что компания понимает, насколько серьезными предстоящие изменения являются для работников. По его словам, airBaltic намерена действовать ответственно и прозрачно, своевременно информируя сотрудников о дальнейших шагах.

Зачем airBaltic сокращает расходы

Пересмотр численности персонала — один из элементов нового бизнес-плана авиакомпании. Его основные цели — укрепление финансовой стабильности, более целенаправленная маршрутная сеть и повышение эффективности работы.

План также предусматривает уменьшение парка Airbus A220-300 и более тесное круглогодичное сотрудничество с партнерами по модели ACMI — предоставление самолетов вместе с экипажами. При этом компания заявляет, что намерена сохранить транспортную доступность Латвии и всего Балтийского региона.

airBaltic особо подчеркивает, что предстоящие изменения не повлияют на расписание полетов. Все запланированные рейсы должны выполняться по графику, а приобретенные билеты и бронирования остаются действительными.

Реструктуризация и сотни миллионов нового финансирования

Ранее airBaltic начала реструктуризацию финансовых обязательств в соответствии с американской процедурой Chapter 11, которая защищает компанию от требований кредиторов на период проведения реструктуризации.

Авиакомпания получила обязательства кредиторов предоставить до 350 миллионов евро нового финансирования для поддержания ликвидности и деятельности во время процедуры Chapter 11.

Первый транш в размере 140 миллионов евро уже получен. Из него 78,925 миллиона евро планируется направить на выкуп восьми самолетов и семи двигателей.

Финансирование организовала Strategic Value Partners. В нем также участвуют Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley и Oaktree Capital Management. Процентная ставка составляет SOFR плюс 8%, что сейчас соответствует примерно 12%. Дополнительные комиссии могут достигнуть 52,5 миллиона евро.

В результате прежний план привлечь до 257 миллионов евро от держателей облигаций под 25% годовых реализовываться не будет. При этом группа владельцев облигаций Ad Hoc Group и отдельные частные инвесторы уже подали в суд возражения против условий нового финансирования и его возможного влияния на обеспечение держателей облигаций.

Реструктуризацию рассчитывают завершить в 2027 году

Итогом процедуры должен стать план реорганизации, который потребуется утвердить в суде. Ожидается, что весь процесс может завершиться к середине 2027 года.

В августе владельцы облигаций airBaltic уже согласились на капитализацию двух ближайших процентных платежей — выплаты, которые должны были состояться 14 августа и 14 ноября, будут добавлены к основной сумме облигаций вместо выплаты деньгами. Компания также временно освобождена от требований по минимальной ликвидности до ноября 2026 года.

В прошлом году оборот группы airBaltic вырос на 4,2%, до 779,344 миллиона евро. Убытки составили 44,337 миллиона евро — в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. За 2025 год авиакомпания перевезла 5,2 миллиона пассажиров, что на 1% больше, чем годом ранее.

Сейчас Латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa — 10%, компании Aircraft Leasing 1 датского предпринимателя Ларса Тюсена — 1,62%, еще 0,01% принадлежит другим акционерам.