Продовольственно-ветеринарная служба Латвии заявила, что располагает достаточными ресурсами для проведения обязательного контроля грузов с зерном из третьих стран. К настоящему моменту инспекторы уже проверили около 500 транзитных партий зерна из России.

Продовольно-ветеринарная служба (ПВС) заверила, что справится с введенным недавно обязательным пограничным контролем зерна, поступающего из третьих стран. При необходимости к работе будут подключать инспекторов из региональных подразделений.

В ведомстве также подчеркнули, что дополнительные расходы государству не потребуются. Проверку грузов оплачивают перевозчики, поэтому дополнительное финансирование для организации контроля не запрашивается.

По словам заместителя директора Департамента пограничного контроля ПВС Татьяны Гаранчи, после введения новых требований инспекторы уже проверили около 500 транзитных партий зерна, следующих из России.

При этом далеко не каждая партия направляется в лабораторию. Совместно с Таможней ПВС проводит оценку рисков, и именно на ее основании отбираются образцы для исследования. Пока лабораторные пробы взяты только из десяти партий зерна.

Это означает, что основной контроль строится на анализе рисков, а не на обязательном лабораторном исследовании каждого груза. Такой подход позволяет ускорить прохождение границы и одновременно сосредоточить проверки на наиболее подозрительных поставках.

В ПВС предупреждают, что получение результатов лабораторных исследований занимает продолжительное время — анализ может длиться месяц и даже дольше.

Новые правила контроля вступили в силу после того, как 24 сентября Сейм в срочном порядке принял поправки к Закону об обороте кормов для животных. Они предусматривают обязательную проверку зерновых грузов, поступающих из третьих стран.

Как поясняли в Сейме, цель изменений — не допустить транзит через территорию Латвии сельскохозяйственной продукции, которая могла быть похищена в Украине, в том числе зерна.

На этом фоне особенно заметен рост объемов транзита. По данным Службы государственных доходов, с 1 по 24 сентября через Латвию было перевезено транзитом 253 623 тонны зерна из России — почти вдвое больше, чем за весь сентябрь прошлого года.

Еще более заметный рост зафиксирован по поставкам из Беларуси. За тот же период транзитом прошло 40 101 тонна зерна, тогда как в сентябре прошлого года такие перевозки вообще отсутствовали.

Всего с начала года по 24 сентября через территорию Латвии транзитом перевезено 593 663 тонны российского зерна и 116 847 тонн зерна из Беларуси. При этом если объем транзита из России немного ниже прошлогоднего уровня, то поставки из Беларуси выросли более чем в 900 раз.