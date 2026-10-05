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Евро резко подешевел к доллару и утром 5 октября опускался до 1,1161 доллара — минимального уровня с мая 2025 года. За четыре предыдущие недели единая европейская валюта также завершала торги снижением.
Как сообщает Reuters, главным фактором нового падения стали растущие опасения вокруг государственных финансов Франции. Инвесторов тревожат высокий уровень долга страны и политический тупик накануне президентских выборов 2027 года. Дополнительное давление на евро оказывает укрепление американского доллара.
Особенно заметно напряжение на долговом рынке. Разница между доходностью десятилетних государственных облигаций Франции и Германии в конце прошлой недели достигла примерно 140 базисных пунктов, показав крупнейший недельный скачок за 17 лет, а в ходе торгов поднималась выше 150 пунктов. Чем больше этот разрыв, тем большую премию инвесторы требуют за риск при покупке французского долга.
Положение Франции действительно вызывает все больше вопросов у рынков. По данным Le Monde, к июню 2026 года государственный долг страны достиг 3,596 трлн евро, или около 119% ВВП. Расходы на его обслуживание также растут и в 2026 году могут составить около 65 млрд евро.
При этом аналитики пока не говорят о повторении долгового кризиса еврозоны. В State Street считают, что происходящее на данном этапе скорее остается проблемой непосредственно Франции. Однако дальнейшее ухудшение ситуации способно усилить давление на весь валютный союз.
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