Евро резко подешевел к доллару и утром 5 октября опускался до 1,1161 доллара — минимального уровня с мая 2025 года . За четыре предыдущие недели единая европейская валюта также завершала торги снижением.

Как сообщает Reuters, главным фактором нового падения стали растущие опасения вокруг государственных финансов Франции. Инвесторов тревожат высокий уровень долга страны и политический тупик накануне президентских выборов 2027 года. Дополнительное давление на евро оказывает укрепление американского доллара.

Особенно заметно напряжение на долговом рынке. Разница между доходностью десятилетних государственных облигаций Франции и Германии в конце прошлой недели достигла примерно 140 базисных пунктов, показав крупнейший недельный скачок за 17 лет, а в ходе торгов поднималась выше 150 пунктов. Чем больше этот разрыв, тем большую премию инвесторы требуют за риск при покупке французского долга.

Положение Франции действительно вызывает все больше вопросов у рынков. По данным Le Monde, к июню 2026 года государственный долг страны достиг 3,596 трлн евро, или около 119% ВВП. Расходы на его обслуживание также растут и в 2026 году могут составить около 65 млрд евро.

При этом аналитики пока не говорят о повторении долгового кризиса еврозоны. В State Street считают, что происходящее на данном этапе скорее остается проблемой непосредственно Франции. Однако дальнейшее ухудшение ситуации способно усилить давление на весь валютный союз.