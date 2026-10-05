Компания «KOOL Latvija» продолжает программу обновления и развития сети автозаправочных станций. В Риге, на улице Карля Улманя, 146, открылась модернизированная АЗС. Она также стала первой станцией компании, где внедрен новый стандарт KOOL Café с особым акцентом на качественный кофе и свежие продукты. До конца года запланирован второй этап реконструкции станции.

«Современная автозаправочная станция — это уже не просто место, где можно заправить автомобиль. Наш принцип прост: KOOL должна быть по пути. У клиента должна быть возможность удобно остановиться и за короткое время получить все необходимое — качественное топливо, хороший кофе и свежую еду, сделать покупки в магазине и получить профессиональное обслуживание», — отмечает руководитель SIA «KOOL Latvija» Яна Логина.

Станция на улице Карля Улманя — один из наиболее заметных на сегодняшний день шагов в начатой SIA «KOOL Latvija» трансформации сети АЗС. Цель компании заключается не только в изменении внешнего облика станций, но и в постепенной модернизации значительной части сети с внедрением единого современного стандарта оформления, качества продукции и обслуживания клиентов.

Улица Карля Улманя была выбрана для развития новой концепции с учетом ее расположения на одной из самых оживленных транспортных магистралей Риги. Это также соответствует одному из основных принципов развития KOOL: станция должна быть удобно расположена на повседневном маршруте клиента.

Первая станция с новым стандартом KOOL Café

Одним из главных новшеств на станции на улице Карля Улманя стал новый стандарт KOOL Café, который здесь внедрен впервые. В его основе — качественный кофе, предлагаемый в сотрудничестве с латвийской компанией по обжарке кофе KALVE Coffee, а также свежая выпечка и другие продукты для быстрого и качественного перекуса.

«Мы сознательно выбираем партнеров и продукты, которые позволяют нам не идти на компромиссы в вопросах качества. Мы хотим поднять планку того, чего клиент в Латвии может ожидать от кофе, свежих продуктов и в целом от посещения автозаправочной станции. Станция на улице Карля Улманя в этом смысле — первый шаг. Здесь мы проверим новый стандарт KOOL Café на практике, а наиболее удачные решения постепенно внедрим и на других станциях KOOL», — рассказывает Яна Логина.

В основе реконструкции лежит стремление компании изменить и само представление о посещении автозаправочной станции. Хотя чаще всего это относительно короткая остановка в повседневных делах человека, KOOL хочет сделать это время более комфортным, приятным и полезным.

Реконструкция продолжится до конца года

Модернизация станции на улице Карля Улманя нынешними работами не заканчивается. До конца года запланирован второй этап реконструкции, в ходе которого предполагается расширить возможности для комфортного времяпрепровождения клиентов на станции. Новые решения продолжат авиационную тематику, использованную в дизайне АЗС.

Главным критерием успешности модернизации станет оценка клиентов и их желание возвращаться на станцию.

«Мы не рассматриваем станцию на улице Карля Улманя как завершенный проект реконструкции. Это концепция SIA „KOOL Latvija“, которую мы продолжим развивать. В дальнейшем мы также хотим испытывать новые решения и смотреть, какие из них наши клиенты оценивают наиболее высоко», — подчеркивает Яна Логина.

Цель — конкурировать не только ценой на топливо

SIA «KOOL Latvija» вместе с группой «OLEREX» начала новый этап развития компании, предусматривающий как реконструкцию и модернизацию существующих станций, так и расширение сети и развитие предлагаемых клиентам услуг.

Параллельно компания инвестирует в концепцию KOOL Café, ассортимент магазинов, цифровые решения и качество обслуживания клиентов. Стратегическая цель — сделать станции KOOL одним из ведущих брендов топливной розницы в Латвии по уровню удовлетворенности клиентов и качеству обслуживания.

«Мы не хотим конкурировать только цифрами на ценовом табло АЗС. Выбор KOOL должен означать качественный магазин, отличный кофе и еду, удобные цифровые решения и профессиональное обслуживание. Станция на улице Карля Улманя — один из первых наглядных примеров того, каким мы хотим видеть KOOL в будущем», — резюмирует Яна Логина.

«KOOL Latvija» — латвийская компания, занимающаяся розничной торговлей топливом и входящая в группу «OLEREX». Сеть «KOOL» в Латвии насчитывает более 60 автозаправочных станций, в том числе станции с автоматической оплатой. В компании работают около 300 сотрудников.

Компания продолжает модернизацию и расширение сети АЗС, одновременно развивая магазины, предложение еды и кофе, а также цифровые услуги.