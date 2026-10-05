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Легендарное «Рижское шампанское» больше не будут производить в Латвии. Куда перенесли производство? 2 553

Бизнес
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: шампанское
ФОТО: Unsplash

Производитель алкогольной продукции Amber Latvijas balzams продолжает сокращать расходы на фоне финансовых трудностей. Компания уже перенесла производство «Рижского шампанского» в Литву, изменила название напитка и готовит план финансового оздоровления, чтобы избежать банкротства.

Производитель алкогольной продукции Amber Latvijas balzams проводит масштабную оптимизацию бизнеса. На фоне финансовых проблем компания уже перенесла производство «Рижского шампанского» в Литву, а сам напиток теперь выпускается под названием «Rīgas dzirkstošais» («Рижское игристое»).

Как сообщили в компании, перенос производства связан с необходимостью сократить расходы. Одновременно предприятие продолжает процесс правовой защиты, который был начат в феврале после образования налоговой задолженности перед государством, превышающей 28 млн евро.

До сегодняшнего дня компания должна представить и согласовать с кредиторами план правовой защиты. Документ должен определить порядок реструктуризации обязательств и позволить предприятию продолжить работу.

Финансовые показатели компании заметно ухудшились. За первое полугодие оборот Amber Latvijas balzams сократился примерно на треть — до 24,6 млн евро. Вместо прибыли, полученной годом ранее, предприятие завершило полугодие почти с миллионным убытком.

Особенно сильно снизились продажи на Кипре — одном из ключевых экспортных рынков компании, где выручка упала примерно на 35%.

Сегодня на предприятии работают более 300 сотрудников. При этом компания продолжает реструктуризацию бизнеса и поиск способов стабилизировать финансовое положение.

По мнению члена Латвийской ассоциации сомелье Айнара Седлениекса, перенос производства выглядит логичным шагом в условиях сокращения мирового рынка алкогольной продукции.

По его словам, после пандемии COVID-19 потребление алкоголя постепенно снижается, поэтому производителям становится выгоднее сосредоточить выпуск продукции на одной производственной площадке, а не содержать несколько частично загруженных заводов.

Эксперт также обращает внимание, что речь идет не только о ситуации в Латвии. По его оценке, основные проблемы компании связаны с экспортными рынками.

Сама компания ранее сообщала инвесторам, что на результаты повлияли сокращение заказов со стороны группы Stoli, продолжающаяся реорганизация этого бизнеса, снижение мирового спроса на алкогольную продукцию, рост акцизов и уменьшение объемов контрактного производства.

Дополнительным фактором давления остается ситуация на внутреннем рынке. По словам Седлениекса, согласно последним данным Eurostat, алкоголь в Латвии сейчас является самым дорогим среди стран Балтии.

Сейчас дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от того, удастся ли компании согласовать план правовой защиты с кредиторами и стабилизировать работу предприятия.

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#алкоголь #кризис #финансы #Латвия #рынок #бизнес #производство #экспорт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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