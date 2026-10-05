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На зависть офисным клеркам: сколько в Латвии зарабатывает рабочий класс 0 713

Бизнес
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рабочий класс: как потопаешь, так и полопаешь.

Рабочий класс: как потопаешь, так и полопаешь.

ФОТО: BB.LV/AI

Материальная мотивация к обучению в технических учебных заведениях Латвии серьезная. Да, пролетарии обычно не носят белых воротничков, зато в карманах у них денег больше, чем у местных интеллигентов.

Анализ данных специализированных порталов по найму работников показывает, что на рынке труда Латвии квалифицированные «синие воротнички» пользуются высоким спросом, а их зарплаты в ряде случаев существенно превышают среднюю зарплату по стране, которая составляет около 1815 евро брутто.

Вот кто в топе:

  • специалисты по стеклянным и фасадным конструкциям — до 6000 евро;

  • профессиональные сварщики — опытные мастера могут зарабатывать от 3000 до 4900 евро (особенно при наличии сертификатов международного образца и работе вахтовым методом в командировках);

  • операторы станков с ЧПУ — от 1800 до 3000 евро;

  • водители международных грузоперевозок (дальнобойщики) — с учетом командировочных и суточных реальный доход часто составляет от 2000 до 3500 евро и более;

  • электрики, электромонтеры — специалисты с допусками к высоковольтным работам и опытом промышленного монтажа зарабатывают от 1800 до 4500 евро (высокий заработок также характерен для специалистов, выезжающих в командировки в страны Западной Европы);

  • мастера и операторы лесозаготовительной техники (харвестеров, форвардеров), а также мебельщики-краснодеревщики высокой квалификации зарабатывают от 2500 до 5000 евро.

По оценкам Министерства экономики, до 2030 года народное хозяйство Латвии будет нуждаться в 34 000 работников со средним профессиональным образованием.

Главным кадровым «пылесосом» выступает строительство, куда способны рекрутировать свыше 10 000 человек. Следом идут механики, обработчики металла, водители наземных, морских и воздушных транспортных средств, специалисты по деревообработке, полиграфии, выпуску стекольных и керамических изделий.

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#образование #строительство #рынок труда #экономика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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