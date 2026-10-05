Базирующаяся в Латвии компания по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту воздушных судов SIA Аirline Suppоrt Bаltic (АSB) готовится к следующему этапу развития производственной инфраструктуры в Рижском аэропорту.

Компания планирует увеличить производственную площадь с нынешних 8750 до 15 050 квадратных метров, а количество одновременно обслуживаемых самолетов – с шести до двенадцати. Расширение должно позволить работать и с более крупными типами воздушных судов, включая Embraer E-Jets, Airbus A320 и Boeing 737.

За последнее десятилетие Аirline Suppоrt Bаltic уже прошла через период интенсивного роста. Если в 2016 году производственная площадь компании составляла 1200 квадратных метров, то к 2025 году она достигла 8750 квадратных метров. Количество выполняемых за год проектов технического обслуживания за это время увеличилось с 41 до 133, а число сотрудников – с 57 до 187 человек.

Следующий этап должен стать еще более масштабным и фактически удвоить возможности предприятия по одновременному обслуживанию воздушных судов.

Новый ангар позволит работать с более крупными самолетами

Один из основных проектов следующего этапа развития – строительство нового ангара площадью 5300 квадратных метров. Он рассчитан на обслуживание более крупных типов воздушных судов, среди которых Embraer E-Jets, Airbus A320 и Boeing 737.

Одновременно планируется построить еще одно производственное здание площадью около 1000 квадратных метров, предназначенное для работ с авиационными интерьерами. После реализации этих проектов общая производственная площадь АSB увеличится с 8750 до 15 050 квадратных метров. Главное изменение для бизнеса – возможность одновременно обслуживать не шесть, а до двенадцати самолетов.

Расширение инфраструктуры связано не только с увеличением количества проектов. Компания постепенно расширяет спектр выполняемых в Риге работ. Сегодня в одном месте АSB может проводить техническое обслуживание самолета, ремонтировать двигатели и шасси, полностью обновлять салон и модернизировать электронные системы.

Для заказчика возможность выполнить несколько видов работ во время одного визита самолета в ангар означает более простое планирование и возможность быстрее вернуть воздушное судно в эксплуатацию.

Инвестиции ориентированы прежде всего на экспорт

Расширение производственных мощностей АSB напрямую связано с экспортом. Около 90% оборота компании вместе с партнерами обеспечивают иностранные заказчики. С 2020 года АSB выполнила 465 проектов технического обслуживания самолетов.

География клиентов уже охватывает Великобританию, Нидерланды, Казахстан, США, Объединенные Арабские Эмираты, Мальту, Швецию и другие рынки.

Специфика такого экспорта отличается от традиционной промышленности. Готовый продукт не отправляется из Латвии за рубеж – иностранный самолет сам прилетает в Ригу, где местные специалисты выполняют необходимые работы.

«В нашем случае мы экспортируем знания и техническую компетенцию – самолет прилетает к нам, а работа выполняется здесь, в Латвии», – объясняют в Аirline Suppоrt Bаltic. Компания отмечает, что в бизнес-авиации одним из ключевых факторов является доверие заказчика к партнеру, а конкурентным преимуществом АSB считает более чем 30-летний опыт и возможность обеспечить широкий спектр услуг в одном месте.

Расширению экспортных возможностей способствуют и полученные компанией международные одобрения. В частности, АSB располагает необходимыми одобрениями для работы с воздушными судами, подпадающими под требования авиационных властей США, Индии и Нигерии. Получение таких разрешений требует наличия квалифицированного персонала, соответствующего оборудования и процедур, а также прохождения аудитов и проверок.

Вместе с ангарами потребуется больше специалистов

Увеличить вдвое количество одновременно обслуживаемых самолетов невозможно только за счет строительства новых помещений. Параллельно АSB планирует существенно увеличить штат.

К 2029 году число сотрудников предполагается увеличить с 187 примерно до 340 человек. Одним из главных источников новых специалистов компания видит сотрудничество с латвийскими учебными заведениями. АSB сотрудничает с Рижским техническим университетом, Институтом транспорта и связи и Рижским институтом аэронавигации. Ежегодно через практику, обучение или трудоустройство в компанию приходят 40–58 молодых специалистов.

Компания одновременно развивает внутреннее обучение. В 2026 году АSB уже провела два из трех запланированных курсов подготовки инженеров для работы с такими типами воздушных судов, как Embraer 135/145/Legacy и Global 5000/6000.

Таким образом, инвестиционная программа фактически включает три взаимосвязанных направления – строительство инфраструктуры, расширение экспортных возможностей и подготовку специалистов, которые смогут обеспечить работу новых мощностей.

Рост бизнеса увеличивает вклад в экономику Латвии

Масштаб предыдущего этапа развития АSB отражается и в налоговых показателях. В 2016 году компания перечислила в бюджет Латвии около 485 тыс. евро налогов, а в 2025 году – уже 3,72 млн евро. Таким образом, менее чем за десятилетие налоговые платежи выросли почти в восемь раз.

По данным компании, общий экономический эффект ее деятельности в 2025 году составил около 9,39 млн евро. Помимо 3,72 млн евро налогов, в эту сумму входят фонд оплаты труда в размере 5,43 млн евро и около 240 тыс. евро платежей партнерам, работающим на территории аэропорта.

При этом следующий этап развития предполагается финансировать за счет средств владельцев компании и банковского кредита. До настоящего времени строительные проекты предприятия реализовывали латвийские компании.

В результате расширение АSB может дать Риге не только дополнительные площади для ремонта самолетов. Если планы будут реализованы, предприятие сможет одновременно принимать вдвое больше воздушных судов, работать с более крупными типами самолетов и увеличить штат примерно на 150 человек. Для ориентированного на экспорт бизнеса это означает возможность привлечь в Латвию больший объем заказов, стоимость которых создается непосредственно здесь – в работе авиационных инженеров, техников и других специалистов.