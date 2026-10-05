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Полиция вышла на охоту за перегруженными фургонами: результаты оказались впечатляющими 0 262

Бизнес
Дата публикации: 05.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Проверка коммерческого транспорта

ChatGPT

Госполиция Латвии во время усиленной проверки легкого коммерческого транспорта выявила целый ряд нарушений — от значительного перегруза и плохо закрепленных грузов до перевозок без необходимой лицензии. По итогам проверки 24 транспортных средств начато 16 административных процессов.

Как сообщает Государственная полиция, проверка прошла 30 сентября на Даугавпилсском шоссе в районе Саласпилса. В ней участвовали также представители Государственной инспекции труда и Автотранспортной дирекции.

Особое внимание уделялось коммерческому транспорту полной массой от 2,5 до 3,5 тонны, выполняющему международные перевозки. Проверяющие контролировали использование тахографов, соблюдение водителями режима труда и отдыха, правила каботажных перевозок и требования, связанные с командированием водителей.

Перегруз — более трех тонн

Одним из наиболее серьезных нарушений оказался значительный перегруз. В одном случае фактическая масса состава транспортного средства превышала разрешенную более чем на 3,4 тонны, или на 45,67%.

У другого автомобиля нагрузка на заднюю ведущую ось оказалась выше допустимой более чем на две тонны, или на 41,59%.

Полиция также обнаружила недостатки при креплении грузов. В одном из автомобилей использовались поврежденные крепежные ремни, не соответствовавшие установленным требованиям.

Без лицензий и с проблемными тахографами

Во время рейда выявили случаи коммерческих перевозок без необходимой лицензии или лицензионной карточки.

Один из водителей не смог предъявить документы, подтверждающие соблюдение режима труда и отдыха за необходимый для проверки период. Кроме того, было установлено, что срок периодической проверки тахографа не соблюден.

В проверке участвовали сотрудники подразделения надзора за автомобильными перевозками Госполиции, Бюро управления безопасностью дорожного движения и подразделения технической поддержки. Для контроля транспорта полиция также использовала дрон.

Всего были проверены 24 транспортных средства. По выявленным нарушениям начато 16 административных процессов.

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#госполиция
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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