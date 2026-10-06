Производитель алкогольных напитков «Amber Latvijas balzams» решил прекратить процесс правовой защиты (TAP), поскольку предложенный компанией план реструктуризации не получил необходимой поддержки кредиторов. Одновременно предприятие сообщило правоохранительным органам об обстоятельствах, которые, по его мнению, могут свидетельствовать о скоординированных действиях с целью получения контроля над компанией.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на заявление предприятия бирже, 5 октября «Amber Latvijas balzams» подал в Рижский городской суд заявление о прекращении процесса правовой защиты.

План мероприятий TAP был представлен кредиторам 28 сентября, однако не получил необходимого одобрения групп кредиторов.

Документ предусматривал полное погашение основной задолженности перед обеспеченными кредиторами, включая Службу государственных доходов (VID), а также полную выплату основного долга поставщикам и поставщикам услуг. Требования владельцев облигаций предполагалось сохранить в полном объеме.

План основывался на прогнозе денежных потоков предприятия на четыре года и предусматривал дополнительные механизмы контроля со стороны кредиторов. В компании особо отмечают, что VID поддержала предложенный вариант реструктуризации.

Однако во время согласования ситуация среди обеспеченных кредиторов изменилась. Как утверждает «Amber Latvijas balzams», значительное влияние в этой группе получила третья сторона, приобретя большую часть требований Luminor Bank и UBS к предприятию.

Ранее стало известно, что права требования двух банков были переданы недавно созданной компании MBO Beverages. Эти требования связаны с кредитными договорами люксембургской Amber Beverage Group Holding и гарантиями, предоставленными «Amber Latvijas balzams» в пользу банков.

По утверждению предприятия, в ходе переговоров были выдвинуты условия, выполнение которых означало бы передачу значительного влияния и контроля над компанией одному из кредиторов.

Одновременно часть владельцев облигаций потребовала погасить за счет «Amber Latvijas balzams» существенные обязательства, возникшие из гарантии предприятия по долгам материнской компании.

Правление отказалось принимать эти условия, посчитав, что их выполнение может существенно ухудшить положение остальных кредиторов.

Более того, «Amber Latvijas balzams» сообщил правоохранительным органам об обстоятельствах, которые, согласно имеющейся у предприятия информации, могут указывать на скоординированные действия, направленные на получение контроля над компанией. При этом предприятие подчеркивает, что юридическую оценку произошедшему должны дать компетентные органы.

Особое внимание компания обращает на владельцев MBO Beverages. Фирма была зарегистрирована в Латвии 6 мая 2026 года с уставным капиталом 11 200 евро. По данным Firmas.lv, 45% компании принадлежат Екатерине Стуге, еще 45% — Интарсу Гейдансу и 10% — Роландсу Гулбису.

Все трое ранее были связаны с Amber Beverage Group. Стуге занимала должность исполнительного директора и, по данным группы, от ее имени подписывала кредитные соглашения с UBS и Luminor Bank. Гейданс ранее руководил производством, а Гулбис также работал в Amber Beverage Group.

Таким образом, как обращает внимание Amber Beverage Group, бывшие руководители оказались в положении кредиторов по отношению к предприятию, которым ранее сами управляли и для которого участвовали в привлечении банковского финансирования.

Несмотря на прекращение TAP, завод продолжает работать. Компания заявляет, что с начала процесса правовой защиты выплатила текущие налоги на сумму 20,46 миллиона евро, внесла 1,77 миллиона евро акцизного обеспечения и не допустила возникновения новых просроченных долгов.

Производство в Риге продолжается, обязательства перед сотрудниками, поставщиками и государством выполняются, а предприятие сохраняет лицензию на работу с подакцизными товарами.

Финансовое положение компании при этом остается сложным. В первом полугодии 2026 года оборот «Amber Latvijas balzams» составил 24,625 миллиона евро — на 30,4% меньше, чем годом ранее. Компания получила убыток в размере 950 789 евро, тогда как годом ранее работала с прибылью.

Процесс правовой защиты был начат в феврале этого года после возникновения проблем с денежным потоком и просроченных платежей акцизного налога. VID в определенный момент заморозила банковские счета предприятия, после чего продолжение деятельности без юридической защиты, по объяснению компании, стало невозможным.

Теперь правление «Amber Latvijas balzams» вместе с юридическими консультантами намерено оценить дальнейшие правовые и процессуальные возможности, чтобы сохранить производство, деятельность предприятия и рабочие места.

Таким образом, прекращение процесса правовой защиты не означает остановки завода или прекращения деятельности компании. Однако спор с кредиторами выходит на новый уровень: наряду с финансовой реструктуризацией теперь возникает вопрос о том, кто в дальнейшем сможет влиять на контроль над одним из крупнейших производителей алкогольных напитков в Латвии.