Мировые фондовые рынки в понедельник преимущественно завершили торги ростом, однако евро опустился до самого низкого уровня за последние 17 месяцев. Инвесторов встревожили финансовые перспективы Франции, тогда как американский технологический индекс Nasdaq вновь обновил исторический максимум.

Начало недели на мировых финансовых рынках оказалось неоднозначным. Большинство фондовых индексов выросли, однако европейская валюта заметно ослабла, а цены на нефть продолжили снижаться.

Евро подешевел до минимального уровня за последние 17 месяцев на фоне опасений относительно роста государственного долга и бюджетного дефицита Франции. Поводом для беспокойства стал представленный на прошлой неделе проект французского бюджета на 2027 год.

Инвесторы опасаются, что государственные расходы Франции останутся высокими и в преддверии президентских выборов следующего года. На этом фоне доходность десятилетних французских государственных облигаций выросла до 4,8% — максимального уровня со времен долгового кризиса еврозоны в 2011 году.

Дополнительное внимание рынков привлекло решение премьер-министра Испании Педро Санчеса объявить досрочные парламентские выборы.

Несмотря на напряженность в Европе, американский фондовый рынок завершил торги ростом. Индекс Dow Jones прибавил 0,2%, S&P 500 вырос на 0,7%, а технологический Nasdaq Composite поднялся на 1,1%, обновив исторический максимум.

На европейских площадках динамика была смешанной. Лондонский FTSE 100 вырос на 0,3%, германский DAX практически не изменился, прибавив менее 0,1%, тогда как французский CAC 40 снизился на 0,8%.

На сырьевом рынке цены продолжили снижаться. Нефть марки Brent подешевела на 1,9% — до 100,32 доллара за баррель, а американская WTI — на 1,8%, до 89,43 доллара. Стоимость природного газа на европейской площадке TTF также уменьшилась — на 1,7%.

Для обычных потребителей подобные колебания могут со временем отражаться на стоимости топлива, импортных товаров и курсе обмена валют, хотя влияние проявляется не сразу.

По итогам торгов курс евро снизился с 1,1256 до 1,1217 доллара, британский фунт также немного ослаб к доллару, а американская валюта незначительно укрепилась по отношению к японской иене.