Национальная авиакомпания airBaltic готовится к масштабному сокращению персонала: изменения потенциально могут затронуть от 500 до 700 рабочих мест на базах в Риге, Вильнюсе и Таллине.

Министерство сообщения Латвии заявило, что процедура коллективного увольнения должна полностью соответствовать требованиям латвийского трудового законодательства и директивам Европейского союза.

Исполнительный директор airBaltic Эрно Хильден заверил, что процесс будет проведен в соответствии с законом, а Государственное агентство занятости уже официально уведомлено о планируемом сокращении.

В Министерстве сообщения подчеркнули, что решения, связанные с объемами деятельности компании и численностью персонала, относятся к компетенции правления airBaltic. Министерство как держатель принадлежащих государству акций не участвует в принятии операционных решений.

Решение пересмотреть от 500 до 700 рабочих мест в Риге, Вильнюсе и Таллине в ведомстве называют частью мер по оптимизации расходов. При этом новый бизнес-план airBaltic в целом утверждается советом компании. Правительство было с ним ознакомлено и дало зеленый свет его реализации с целью стабилизации финансового положения перевозчика.

Сейчас в airBaltic работают около 3000 человек. Таким образом, изменения потенциально могут затронуть примерно каждого пятого сотрудника. Окончательное количество сокращаемых должностей пока не определено и в ходе консультаций может измениться.

Компания обсуждает с профсоюзами возможность перевода пилотов и бортпроводников на неполную занятость — примерно 85% от обычной нагрузки. Такой вариант должен помочь уменьшить число увольнений. Одновременно разрабатывается новая организационная структура airBaltic, которую предполагается определить к середине октября.

Однако Латвийский авиационный профсоюз утверждает, что о предполагаемом сокращении 500–700 рабочих мест узнал лишь за несколько минут до презентации для сотрудников.

Президент профсоюза Даце Каваса заявила, что еще с 6 сентября организация требовала предоставить точные данные о количестве планируемых увольнений, однако не получила их. По ее словам, большинство членов профсоюза готовы рассмотреть переход на 85-процентную занятость.

«Сейчас непонятно, что именно подразумевается под этими 500–700 работниками», — подчеркнула Каваса.

Для технического персонала и сотрудников технического обслуживания соответствующие переговоры предполагается начать в середине октября. Более подробную информацию работникам компания обещает предоставить в течение октября.

Министерство сообщения подчеркивает, что реализация нового бизнес-плана должна проходить ответственно и не только обеспечить долгосрочную финансовую устойчивость airBaltic, но и сохранить транспортную связанность Латвии.

В 2025 году оборот группы airBaltic вырос на 4,2% — до 779,344 миллиона евро. Убытки составили 44,337 миллиона евро, что в 2,7 раза меньше, чем годом ранее. За год авиакомпания перевезла 5,2 миллиона пассажиров — на 1% больше, чем в 2024 году.

Латвийскому государству сейчас принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa — 10%, компании Aircraft Leasing 1 датского предпринимателя Ларса Тюсена — 1,62%, остальным акционерам — 0,01%.