Администрация Лиепайской специальной экономической зоны (СЭЗ) объявила электронный аукцион по продаже объекта недвижимости на территории бывшего завода «Лиепаяс металургс». Начальная цена лота составляет 680 000 евро.

На торги выставлен создаваемый объект недвижимости на улице Экспорта, 3, в Лиепае. В его состав войдут земельный участок площадью 51 521 квадратный метр и 12 строений.

Электронный аукцион с повышением ставки продлится до 5 ноября, завершение торгов запланировано на 13:00.

Шаг аукциона составляет 6800 евро. Победитель должен будет в течение десяти рабочих дней после вступления в силу предварительного договора внести аванс в размере 30% стоимости объекта, а оставшуюся сумму оплатить в течение двух недель после подписания договора купли-продажи.

Администрация Лиепайской СЭЗ начала формировать индустриальный парк на территории бывшего металлургического завода после приобретения в 2019 году десяти объектов недвижимости общей площадью 60,6 гектара. Позднее к ним была присоединена еще одна территория площадью около 32 гектаров, а вместе с муниципальными землями общая площадь будущего индустриального парка превысила 120 гектаров.

Сейчас на территории бывшего завода работают предприятия металлообрабатывающей отрасли Caljan и GF Powdercoating. Кроме того, часть площадей используется логистическими компаниями, что позволило увеличить мощности Лиепайского порта по перевалке грузов.

Согласно утвержденной стратегии развития, в Лиепайский индустриальный парк планируется привлечь более 275 миллионов евро частных инвестиций и создать не менее 1500 новых рабочих мест.