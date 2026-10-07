Несколько частных инвесторов и группа держателей облигаций airBaltic выступили против предоставления новым кредиторам преимущественного права на обеспечение в рамках реструктуризации авиакомпании. При этом они не возражают против привлечения средств, необходимых для продолжения полетов.

В деле о финансовой реструктуризации airBaltic возник новый спор между авиакомпанией и частью держателей ее облигаций. В Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка поступили возражения от нескольких частных инвесторов и группы облигационеров Ad Hoc Group.

Главная претензия касается не самого привлечения нового финансирования, а условий, на которых оно предоставляется. Инвесторы выступают против того, чтобы новые кредиторы получили преимущественное право на обеспечение перед владельцами облигаций с погашением в 2029 году.

На сегодняшний день в суд подано восемь отдельных возражений от частных держателей облигаций, а также отдельное заявление Ad Hoc Group. Ранее эта группа уже предлагала компании собственный вариант финансирования.

Частные инвесторы сообщили, что владеют облигациями на общую сумму около 2,2 млн евро, что составляет примерно 0,6% облигационного долга airBaltic. Размер пакета облигаций, принадлежащего Ad Hoc Group, не раскрывается.

Основной предмет спора — восемь самолетов Airbus A220-300 и семь запасных авиационных двигателей. Ранее суд разрешил авиакомпании полностью выкупить эти активы из финансового лизинга. По мнению облигационеров, после перехода в собственность airBaltic именно они должны стать обеспечением по облигациям 2029 года, а не по новым кредитам.

Инвесторы также требуют предоставить более подробную оценку стоимости каждого самолета и двигателя, а также объяснить, как изменится стоимость обеспечения после получения нового финансирования.

При этом и частные владельцы облигаций, и Ad Hoc Group подчеркивают, что не выступают против самой реструктуризации. Они заявляют, что поддерживают получение компанией средств, необходимых для выполнения рейсов, выплаты заработной платы сотрудникам и обеспечения безопасной эксплуатации воздушного флота.

Отдельные претензии возникли и к процедуре выбора финансирования. Ad Hoc Group утверждает, что вела переговоры с airBaltic о предоставлении альтернативного кредита, однако компания в итоге выбрала других инвесторов, не предоставив всем претендентам равных условий. Кроме того, группа ставит под сомнение размер комиссий по новому финансированию, которые могут достигнуть десятков миллионов евро.

Несмотря на возражения, на первом судебном заседании airBaltic уже получила разрешение привлечь первый транш DIP-финансирования в размере до 140 млн евро. Часть этих средств направят на погашение задолженности перед прежними кредиторами и выкуп самолетов и двигателей.

Компания также сообщила, что на заседании 9 октября не будет добиваться так называемого Priming Order — судебного решения, которое предоставило бы новым кредиторам преимущество перед нынешними держателями облигаций. Однако airBaltic оставила за собой право обратиться с такой просьбой позднее.

Свою позицию обозначил и доверительный управляющий по облигациям U.S. Bank Trustees Limited. Он заявил, что не признает юрисдикцию американского суда в отношении части обеспечения и оставляет за собой право оспорить возможное изменение очередности залогов. По его мнению, вопросы обеспечения регулируются законодательством Англии, Латвии и Ирландии.

Основные судебные слушания по вопросу приоритета обеспечения назначены на 17 и 18 ноября.

Напомним, airBaltic проходит финансовую реструктуризацию по процедуре Chapter 11 в США. Компания уже получила обязательства кредиторов предоставить до 350 млн евро нового финансирования для поддержания деятельности. Первый транш в размере 140 млн евро уже одобрен судом.

В авиакомпании подчеркивают, что реструктуризация не влияет на пассажиров: рейсы выполняются по расписанию, билеты остаются действительными, а продажа продолжается в обычном режиме. Завершить процедуру Chapter 11 планируется к середине 2027 года.