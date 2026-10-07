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Международное энергетическое агентство экстренно собирается из-за дизеля: Запад готовится распечатать стратегические резервы 0 151

Бизнес
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Топливо, дизель
ФОТО: BB.LV/AI

Международное энергетическое агентство (МЭА) 7 октября проведет внеплановое неформальное заседание, на котором обсудит высвобождение стратегических запасов нефти и дизельного топлива.

Встреча руководящего совета назначена на 13:00 по Брюсселю (14:00 по Риге), сообщили Reuters два дипломата Евросоюза. Утром этот же вопрос уже обсуждали представители стран ЕС.

Причина срочности — ситуация на мировом рынке дизеля. Войны в Иране и Украине привели к сокращению поставок и повреждению нефтеперерабатывающих мощностей, а цены на дизель резко выросли. Топливо имеет особое значение для грузовых перевозок, сельского хозяйства и промышленности, поэтому его дефицит превращается из чисто энергетической проблемы в экономическую и политическую.

На прошлой неделе страны G7 договорились о координированном высвобождении 100 млн баррелей дизеля, нефти и других резервов через МЭА. План рассчитан на четыре месяца, причем значительную часть дизельного топлива предполагается вывести на рынок уже в первые 20 дней.

При этом до сих пор остается важная неопределенность. Неясно, входят ли эти 100 млн баррелей в ранее согласованное рекордное высвобождение 400 млн баррелей, объявленное МЭА в марте после начала войны с Ираном, или речь идет о дополнительных объемах. По данным самого МЭА, из мартовского пакета к началу октября уже было высвобождено около 325 млн баррелей — более 80% обещанного объема.

Дополнительное давление оказали США. По данным Reuters, решение G7 последовало после предупреждения президента Дональда Трампа европейским странам: если они не увеличат предложение дизеля, Вашингтон может ограничить его экспорт. Одновременно G7 договорилась воздерживаться от энергетических экспортных ограничений между странами группы.

Однако сегодняшнее заседание еще не означает, что окончательные объемы будут утверждены 7 октября. По информации Bloomberg, это первоначальное обсуждение, призванное определить дальнейший механизм действий; очередное заседание МЭА состоится на следующей неделе. Reuters ранее сообщал, что конкретные параметры высвобождения запасов ожидаются 14–15 октября.

Для Европы вопрос особенно чувствителен: дизель остается ключевым топливом для автомобильных грузоперевозок и значительной части промышленности. Поэтому главное, за чем стоит следить после сегодняшней встречи, — сколько именно дизеля будет выпущено, какие страны предоставят запасы и когда реальные объемы поступят на рынок.

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#США #Европа #энергетика #g7 #экономика #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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