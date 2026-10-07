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Москва намерена продать Рижский рынок – сколько стоит? 1 860

Бизнес
Дата публикации: 07.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: аукцион

Рижский рынок и универмаг «Крестовский» на проспекте Мира в Москве готовят к продаже.

Власти столицы РФ намерены выставить участок площадью 3,21 га на торги для выбора инвестора, говорится в документе Департамента градостроительной политики Москвы.

Начальная стоимость аукциона составит 155,4 млн руб (1,6 млн евро). Торги для выбора инвестора должны провести в течение 90 дней.

Рынок находится на проспекте Мира, рядом со станцией метро «Рижская» и Рижским вокзалом.

Современное здание рынка открылось в 1982 году как сельскохозяйственный рынок; в период перестройки он стал одним из заметных центров кооперативной торговли. Сейчас Рижский рынок прежде всего известен торговлей цветами: после закрытия находившегося здесь радиорынка в 2012 году цветы стали одним из его основных товаров.

Программа комплексного развития территорий реализуется в Москве с 2020 года. Она призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли в столице.

Как сообщал bb.lv, в Москве несколько раз безуспешно выставляли на аукцион Рижский вокзал, а в Риге также безуспешно пытаются продать Дом Москвы.

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#недвижимость #инвестиции #торговля #рынок #Москва #развитие #земля #аукцион #столица
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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