Рижский рынок и универмаг «Крестовский» на проспекте Мира в Москве готовят к продаже.

Власти столицы РФ намерены выставить участок площадью 3,21 га на торги для выбора инвестора, говорится в документе Департамента градостроительной политики Москвы.

Начальная стоимость аукциона составит 155,4 млн руб (1,6 млн евро). Торги для выбора инвестора должны провести в течение 90 дней.

Рынок находится на проспекте Мира, рядом со станцией метро «Рижская» и Рижским вокзалом.

Современное здание рынка открылось в 1982 году как сельскохозяйственный рынок; в период перестройки он стал одним из заметных центров кооперативной торговли. Сейчас Рижский рынок прежде всего известен торговлей цветами: после закрытия находившегося здесь радиорынка в 2012 году цветы стали одним из его основных товаров.

Программа комплексного развития территорий реализуется в Москве с 2020 года. Она призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли в столице.

Как сообщал bb.lv, в Москве несколько раз безуспешно выставляли на аукцион Рижский вокзал, а в Риге также безуспешно пытаются продать Дом Москвы.