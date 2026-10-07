Антимонопольные органы Японии начали масштабное расследование в отношении четырех крупнейших производителей пива. Компании подозревают в многолетней координации оптовых цен, что могло нарушить правила честной конкуренции.

Японская Комиссия по справедливой торговле провела обыски в офисах четырех крупнейших производителей пива в рамках расследования возможного ценового сговора.

Проверки проходят в компаниях Asahi Breweries, Kirin Brewery, Sapporo Breweries и Suntory. Вместе они контролируют около 90% рынка пива в Японии, поэтому возможные нарушения могут затронуть значительную часть отрасли.

По данным источника AFP, расследование касается предполагаемого картельного соглашения при формировании оптовых цен. Следователи считают, что представители компаний на протяжении нескольких лет регулярно встречались и могли координировать сроки и масштабы повышения цен.

В последние годы все четыре производителя неоднократно объявляли о подорожании своей продукции, объясняя это ростом стоимости сырья, упаковки и логистики.

Если подозрения подтвердятся, компаниям могут грозить серьезные санкции за нарушение антимонопольного законодательства. Пока расследование находится на начальной стадии, и выводов о виновности участников власти не делают.

Все четыре производителя подтвердили факт проверок и заявили, что намерены полностью сотрудничать со следствием. В частности, Suntory сообщила, что Комиссия по справедливой торговле проводит проверку в рамках расследования возможного нарушения законодательства о конкуренции при продаже алкогольной продукции.

Антимонопольные расследования в Японии в последнее время стали более активными. Ранее в этом году Комиссия по справедливой торговле уже проверяла шесть крупнейших производителей мороженого по подозрению в многолетней координации повышения цен.

Японские власти усиливают контроль за крупными компаниями на фоне роста цен для потребителей. Одной из задач расследований является проверка того, было ли подорожание продукции вызвано объективным увеличением издержек или стало результатом возможного сговора между участниками рынка.