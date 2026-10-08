За первые восемь месяцев года Латвия произвела достаточно электроэнергии, чтобы покрыть 94% внутреннего потребления — значительно больше среднего показателя последних десяти лет. Новые солнечные и ветровые мощности могут привести к тому, что уже через два-три года годовое производство сравняется с потреблением или превысит его.

Производство электроэнергии в Латвии продолжает расти, причем все более заметную роль играют солнечные и ветровые электростанции. За первые восемь месяцев года в стране было произведено 4,8 ТВт·ч электричества — на 17% больше, чем за тот же период годом ранее.

Как пишет Diena со ссылкой на данные Министерства климата и энергетики, произведенная внутри страны электроэнергия за этот период обеспечила 94% потребления Латвии.

Для сравнения, в среднем за последние десять лет собственное производство покрывало около 84% потребления, а недостающую электроэнергию приходилось импортировать.

Особенно быстро развивается солнечная энергетика. За последние три года объемы ее производства выросли настолько, что в этом году уже сопоставимы с выработкой Рижских ТЭС. В отдельные летние месяцы солнечные электростанции даже становились крупнейшим источником электричества в стране.

При этом традиционной основой латвийской энергетики остаются ГЭС и работающие на природном газе Рижские ТЭС. В долгосрочной перспективе гидроэлектростанции производят в среднем около 3 ТВт·ч в год, а ТЭС — примерно 1,5 ТВт·ч.

Общее потребление электроэнергии в Латвии в течение последних десяти лет остается сравнительно стабильным — около 7 ТВт·ч в год, хотя в последние годы наблюдается небольшой рост, отметил член правления Augstsprieguma tīkls (AST) Гатис Юнгханс.

Теперь быстрее растут именно производственные мощности. AST уже заключила новые договоры на подключение электростанций общей мощностью около 4 ГВт.

По прогнозу Министерства климата и энергетики, в течение двух-трех лет годовой объем производства электричества в Латвии может достичь уровня внутреннего потребления и затем превысить его.

Это не означает, что Латвия полностью откажется от импорта. Производство солнечной, ветровой и гидроэнергии сильно зависит от погоды, поэтому ситуация будет меняться не только от сезона к сезону, но иногда даже в течение одного дня.

В солнечные летние дни, ветреную погоду или весной, когда велика выработка ГЭС, электроэнергии может производиться больше, чем необходимо стране, и излишки можно будет экспортировать. В холодные, сухие, безветренные и пасмурные периоды импорт по-прежнему будет необходим.

«В настоящее время в очень солнечные дни наблюдается избыток электричества, и в эти периоды мы экспортируем. По мере того, как на рынок будет поступать все больше производственных мощностей, а потребление будет развиваться медленнее, экспортный потенциал будет расти», — пояснила руководитель энергетического отдела Virši-A Линда Попова.

Однако речь не идет о превращении Латвии в постоянного экспортера электричества. По словам Поповой, экспорт будет нестабильным и в значительной степени зависеть от погодных условий.

«Мы будем продолжать импортировать в безветренную и бессолнечную погоду, и в один и тот же день Латвия может быть и импортером, и экспортером», — подчеркнула она.

Таким образом, главное изменение ближайших лет заключается не в полном отказе от импорта, а в росте собственной генерации: Латвия сможет все чаще покрывать внутренний спрос самостоятельно и продавать излишки электроэнергии соседним рынкам.