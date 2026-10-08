Британские фунты готовятся к необычному преображению. Вместо знаменитых исторических личностей на новых банкнотах появятся представители дикой природы — ежи, совы, тупики и шмели. Причем выбирать будущих героев национальной валюты помогали сами британцы.

Как сообщил 8 октября Банк Англии, для следующей серии банкнот официально утверждены четыре представителя британской фауны: европейский еж, сипуха, атлантический тупик и земляной шмель. Они станут центральными изображениями на купюрах номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов стерлингов. Какое именно животное появится на каждой банкноте, пока не решено.

Почти полмиллиона британцев выбирали животных

Решению предшествовало масштабное общественное обсуждение.

Еще летом 2025 года Банк Англии предложил жителям страны определить общую тему оформления будущих банкнот. Наибольшую поддержку получила природа: ее выбрали среди предпочтительных вариантов около 60% участников.

В июне 2026 года состоялось новое голосование. На этот раз британцам предложили выбрать конкретных представителей животного мира из 18 кандидатов, отобранных совместно с экспертами.

В опросе приняли участие 478 531 человек — рекордное количество за всю историю подобных консультаций Банка Англии.

Кто победил в голосовании

Наибольшее количество голосов получили:

Земляной шмель — 360 399.

Сипуха — 270 596.

Европейский еж — 259 665.

Атлантический тупик — 183 137.

При этом тупик оказался самым популярным морским животным среди предложенных вариантов.

В Банке Англии объяснили, что включение морской птицы позволит подчеркнуть значение британского побережья и сделает новые купюры более разнообразными.

Среди других претендентов были рыжая лисица, заяц, тюлень, дельфин, зимородок, орлан-белохвост, стрекоза, лягушка и атлантический лосось.

Что будет с Черчиллем, Остин и Тьюрингом

Сегодня на оборотной стороне британских банкнот изображены выдающиеся исторические личности:

5 фунтов — бывший премьер-министр Уинстон Черчилль.

10 фунтов — писательница Джейн Остин.

20 фунтов — художник Уильям Тёрнер.

50 фунтов — математик Алан Тьюринг.

Именно эти изображения постепенно заменят животными.

Однако портрет британского монарха на лицевой стороне банкнот сохранится. Поэтому говорить о полном исчезновении короля с британских денег неправильно.

Исторические личности начали появляться на банкнотах Банка Англии в 1970 году. Теперь центральный банк решил изменить многолетнюю традицию.

Зачем вообще менять дизайн денег

Причина не только эстетическая.

Банк Англии объясняет, что обновление банкнот необходимо для повышения их защищенности от подделок.

При разработке новой серии специалисты будут использовать современные защитные технологии и материалы. Кроме того, банкноты должны оставаться удобными для людей с нарушениями зрения.

По словам главного кассира Банка Англии Виктории Клиланд, выбранные животные не только демонстрируют разнообразие британской природы, но и помогут повысить безопасность национальной валюты.

Когда новые фунты появятся в обращении

Точная дата пока не объявлена.

В Банке Англии предупреждают, что разработка, испытания и производство новых банкнот занимают несколько лет.

Ожидается, что первая купюра обновленной серии появится в обращении в ближайшие несколько лет.

При этом пока не представлены окончательные изображения банкнот. Объявлены только животные, которые будут на них изображены.

Британская валюта готовится к одному из самых заметных изменений за последние десятилетия. Вместо политиков, писателей, художников и ученых на купюрах появятся обитатели лесов, полей и морского побережья.

И хотя новые деньги выпустят не сразу, уже известно главное: еж, сова, тупик и шмель станут новыми символами британского фунта, а портрет монарха останется на своем месте.