Годовая инфляция в Латвии в сентябре составила 3,2%, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем. Однако за общей цифрой скрываются очень разные тенденции: продукты питания в среднем стали дешевле на 4,8%, тогда как топливо подорожало более чем на треть, а расходы на жилье выросли на 7,3%.

Потребительские цены в Латвии в сентябре выросли на 0,2% по сравнению с августом и на 3,2% по сравнению с сентябрем прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Товары за год подорожали в среднем на 2,5%, а услуги — значительно сильнее, на 4,8%.

Главным фактором роста цен в годовом выражении стал транспорт. Эта группа подорожала сразу на 12,6%, прежде всего из-за резкого роста стоимости топлива — на 35,3%.

Особенно заметно изменилась цена дизельного топлива: за год оно подорожало на 39,1%. Бензин стал дороже на 29,5%, автогаз — на 3%.

Одновременно продукты питания движутся в противоположном направлении. За год продукты и безалкогольные напитки в среднем подешевели на 4,8%, сдерживая общий уровень инфляции.

Некоторые привычные продукты стали существенно дешевле. Цена сливочного масла снизилась на 24,6%, обезжиренного молока — на 17,2%, яиц — на 9,6%, свинины — на 7%, хлеба — на 5,7%, сыра — на 4,8%.

Кофе за год подешевел на 7,3%, шоколад — на 8,3%, картофель — на 12,7%. Свежие косточковые и семечковые фрукты стали дешевле на 23,1%, цитрусовые — на 15,1%.

Но снижение затронуло не все продукты. Вяленая, соленая и копченая рыба за год подорожала на 32,6%, а свежие овощи-фрукты — на 9,1%.

Еще одной заметной статьей роста расходов остается жилье. Электроэнергия, газ, вода, отопление и другие связанные с жильем расходы за год увеличились в среднем на 7,3%.

Теплоэнергия подорожала на 9,1%, электричество — на 6%, природный газ — на 16,6%, твердое топливо — на 14,8%. Вывоз мусора стал дороже на 7,3%, водоснабжение — на 5,4%, обслуживание жилья — на 3,8%.

За последний месяц наиболее заметным для автомобилистов также стало топливо. В сентябре по сравнению с августом оно подорожало сразу на 9,6%: дизель — на 10,3%, бензин — на 8,3%.

Продукты, напротив, за месяц стали дешевле на 0,8%. Картофель подешевел на 9%, свинина — на 3,7%, отдельные овощи — на 6,9%, яблоки, груши и другие свежие косточковые и семечковые фрукты — на 8,3%.

С началом осеннего сезона выросли расходы на одежду и обувь. За месяц одежда подорожала на 1,9%, обувь — на 3,4%.

Заметно снизилась стоимость гостиниц — сразу на 10,6% за месяц. При этом услуги ресторанов и кафе подорожали на 0,3%, а питание в столовых и кафетериях учебных заведений — на 0,6%.

С началом нового учебного года на 5,6% выросла стоимость высшего образования.

Таким образом, инфляция в Латвии остается на уровне 3,2%, но для разных домохозяйств изменение расходов может ощущаться совершенно по-разному. Покупка продуктов в среднем обходится дешевле, чем год назад, тогда как транспорт, энергия и связанные с жильем услуги заметно подорожали.