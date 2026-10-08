Почти половина всех бронирований, сделанных во время масштабной распродажи билетов латвийской авиакомпании airBaltic, пришлась на рейсы следующего года. Особенно активно пассажиры планируют летние путешествия, а самым популярным направлением из Риги оказался Париж.

Как сообщают представители airBaltic, акция «Visķeršana» проходила с 21 сентября по 4 октября и вызвала высокий интерес среди путешественников. Пассажиры приобретали билеты как на ближайшие месяцы, так и на поездки в 2027 году.

Куда чаще всего собираются лететь из Риги?

В число наиболее востребованных направлений из латвийской столицы вошли Париж, Лондон, Рим, Берлин, Милан, Амстердам и Мюнхен.

Особенно большой интерес вызвали путешествия следующим летом. Наибольшим спросом пользовались рейсы в Испанию, за которой следовали Италия, Франция, Германия и Греция. Среди отдельных маршрутов лидером стал Париж.

На зимний сезон пассажиры чаще всего бронировали перелёты в Германию, Испанию, Италию, Францию и Великобританию. Самым популярным зимним направлением оказался Лондон.

Примечательно, что почти две трети бронирований во время акции приходились на рейсы с вылетом из зарубежных аэропортов. В этом сегменте наиболее востребованным пунктом назначения стала Рига.

Путешественники планировали как недельные семейные отпуска, так и короткие поездки на выходные. Большинство бронирований включало перелёт туда и обратно.

Билеты продаются, но финансовые проблемы остаются

Активный спрос на авиабилеты наблюдается на фоне масштабной реструктуризации финансовых обязательств airBaltic.

Ранее авиакомпания начала процедуру Chapter 11 в соответствии с законодательством США. Она предусматривает защиту от требований кредиторов на период финансовой реорганизации и позволяет компании продолжать операционную деятельность.

airBaltic получила обязательства инвесторов предоставить до 350 миллионов евро нового финансирования для поддержания ликвидности и текущей деятельности. Из этой суммы уже поступили первые 140 миллионов евро.

При этом 78,925 миллиона евро планируется направить на выкуп восьми самолётов и семи двигателей.

Финансирование организовано при участии Strategic Value Partners, Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley и Oaktree Capital Management.

Процентная ставка составляет SOFR плюс восемь процентных пунктов, что в настоящее время соответствует примерно 12% годовых. Дополнительные комиссионные расходы могут достигнуть 52,5 миллиона евро.

Первоначальный план привлечь до 257 миллионов евро под 25% годовых от держателей облигаций реализован не будет. Однако группа облигационеров Ad Hoc Group уже направила в суд возражения против условий нового финансирования и его возможного влияния на обеспечение существующих долговых обязательств.

Что будет с уже купленными билетами?

В airBaltic заверяют, что процедура реструктуризации не повлияет на обычное обслуживание пассажиров.

Все запланированные рейсы должны выполняться в соответствии с расписанием, существующие билеты и бронирования остаются действительными. Покупать новые билеты также можно в обычном порядке.

Ожидается, что процедура финансовой реорганизации завершится примерно к середине 2027 года. Её результатом должен стать план реструктуризации, который потребуется утвердить в суде.

В 2025 году оборот группы airBaltic достиг 779,344 миллиона евро, увеличившись на 4,2% по сравнению с предыдущим годом. Убытки составили 44,337 миллиона евро — в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году.

За прошлый год авиакомпания перевезла 5,2 миллиона пассажиров, что на 1% больше, чем годом ранее.

Крупнейшим акционером airBaltic остаётся Латвийское государство, которому принадлежит 88,37% акций. Немецкая Lufthansa владеет 10%, компания Aircraft Leasing 1 датского предпринимателя Ларса Тюсена — 1,62%, остальные акционеры — 0,01%.

Таким образом, несмотря на сложную финансовую ситуацию авиакомпании, пассажиры продолжают активно покупать билеты на будущие рейсы. Однако высокий спрос во время распродажи сам по себе ещё не гарантирует успешного завершения реструктуризации.