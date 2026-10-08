Мировую экономику одновременно сотрясают два противоположных процесса: энергетический кризис, вызванный конфликтами на Ближнем Востоке, и стремительный инвестиционный бум вокруг искусственного интеллекта.

При этом рекордные государственные долги делают страны всё более уязвимыми к новым потрясениям. Об этом предупредила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, выступая 7 октября в Сингапуре в преддверии ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка.

По словам главы МВФ, мировая экономика оказалась под воздействием двух разнонаправленных сил. Первая — негативный шок предложения, вызванный сокращением поставок энергоносителей. Вторая — положительный шок спроса, связанный с масштабными инвестициями в искусственный интеллект, который стимулирует экономическую активность, но одновременно усиливает инфляционное давление.

Нефть по 100 долларов — и это ещё не предел?

Георгиева обратила внимание на то, что мировые цены на нефть остаются вблизи отметки 100 долларов за баррель. Дополнительные проблемы создают ограничения нефтеперерабатывающих мощностей, из-за которых особенно дорожает дизельное топливо.

Серьёзным фактором риска остаётся Ормузский пролив, через который проходят важнейшие маршруты поставок нефти и сжиженного природного газа. Угрозы судоходству и нарушения поставок уже отражаются на стоимости энергоносителей, особенно в Азии и Европе.

Даже если военный конфликт в Персидском заливе завершится в ближайшее время, высокие цены на энергию могут сохраняться ещё долго, предупредила глава МВФ. По её словам, ситуация осложняется приближением зимнего отопительного сезона, когда потребность в топливе возрастает.

Искусственный интеллект: спасение или новый финансовый пузырь?

Второй источник экономических потрясений связан с искусственным интеллектом. Технологические компании вкладывают огромные средства в строительство центров обработки данных, закупку оборудования и развитие вычислительной инфраструктуры.

Этот инвестиционный бум поддерживает экономический рост, но его преимущества распределяются крайне неравномерно. Основную выгоду пока получают страны, располагающие развитой технологической промышленностью и необходимыми финансовыми ресурсами.

МВФ оценивает потенциальный положительный эффект искусственного интеллекта в дополнительные 0,5 процентного пункта мирового экономического роста ежегодно — при условии эффективного внедрения технологий.

Однако Георгиева предупредила, что завышенные ожидания инвесторов могут стать источником нового кризиса. Если компании не смогут обеспечить обещанный рост производительности и прибыли, падение стоимости технологических активов способно вызвать серьёзные потрясения на финансовых рынках.

Дополнительные риски связаны с возможной потерей рабочих мест, киберугрозами и чрезмерной концентрацией экономической власти в руках небольшого числа технологических корпораций.

Государственные долги приближаются к историческому максимуму

Третья проблема, на которую указала глава МВФ, — стремительный рост государственного долга.

По оценкам фонда, совокупный государственный долг в мире приближается к максимальным значениям со времён окончания Второй мировой войны и до 2030 года может превысить 100% мирового ВВП.

Особенно тревожная ситуация складывается в развитых экономиках, включая США, где долговая нагрузка остаётся высокой.

Рост процентных ставок делает обслуживание государственных заимствований всё дороже. В результате правительства вынуждены направлять больше бюджетных средств на выплату процентов вместо финансирования инфраструктуры, образования, здравоохранения и других общественных потребностей.

Георгиева призвала правительства разработать убедительные планы сокращения бюджетных дефицитов, а центральные банки — сохранять независимость и не ослаблять борьбу с инфляцией под политическим давлением.

Что это означает для Латвии?

Для Латвии и других стран Балтии предупреждение МВФ особенно актуально из-за зависимости экономики от стоимости импортируемых энергоносителей и ситуации на европейских рынках.

Если высокие цены на нефть и газ сохранятся, это может привести к удорожанию транспорта, отопления, продовольствия и производственных затрат. Одновременно высокие процентные ставки способны ограничивать инвестиции и увеличивать стоимость обслуживания долгов.

При этом стремительное развитие искусственного интеллекта открывает новые возможности для предприятий, но требует вложений в технологии, подготовку специалистов и повышение производительности труда.

Таким образом, перед правительствами возникает сложная задача: сдерживать инфляцию и государственные расходы, не лишая экономику возможностей для роста.

МВФ пока не объявил о пересмотре общего прогноза мирового экономического роста. В июле фонд ожидал увеличения глобального ВВП на 3% в 2026 году и на 3,4% в 2027-м. Обновлённые оценки должны быть представлены на ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка в Бангкоке.