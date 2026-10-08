Сентябрьская статистика оказалась для жителей Латвии несколько лучше ожиданий: продукты дешевели и помогли сдержать общий рост цен. Однако экономисты предупреждают, что передышка может оказаться временной. Дорогие энергоносители, топливо и отопление способны вновь разогнать инфляцию, а в следующем году ее средний уровень может приблизиться к 4%.

В сентябре годовая инфляция в Латвии сохранилась на уровне 3,2%, а по сравнению с августом потребительские цены выросли на 0,2%. Экономисты считают, что в ближайшие месяцы инфляционное давление может усилиться.

Энергия дорожает, продукты пока спасают ситуацию

Экономист Дайнис Гашпуитис отмечает, что в сентябре наиболее существенное влияние на изменение уровня цен оказало подорожание энергии. Частично этот рост был компенсирован снижением стоимости продуктов питания.

Годовая инфляция осталась неизменной — 3,2%. В годовом выражении главным фактором, толкающим инфляцию вверх, также стало повышение цен на энергоносители, тогда как удешевление продовольствия действовало в противоположном направлении.

В сентябре все еще ощущалось влияние сезонности, а также глобальных тенденций на продовольственном рынке. Однако Гашпуитис считает, что в дальнейшем рост инфляции активизируется.

До сих пор, как и в других странах Европы, повышение стоимости энергии лишь в ограниченной степени отражалось на остальных ценах. По мнению экономиста, последствия еще проявятся в тарифах на отопление и стоимости других услуг, а это, в свою очередь, может создать условия для возобновления роста цен на продукты питания в следующем году.

Насколько широко распространится инфляция, будет зависеть от того, как долго энергоносители останутся дорогими. Чтобы ограничить рост цен, Европейский центральный банк продолжит повышать процентные ставки, прогнозирует Гашпуитис.

Все будет зависеть от энергии и ситуации на Ближнем Востоке

Оценивая дальнейшие перспективы инфляции, экономист считает, что главным фактором останется динамика цен на энергоносители.

Хотя в последние дни появились позитивные новости о восстановлении потоков нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив, риск военной эскалации в регионе остается высоким.

В сочетании с усложнившейся и резко подорожавшей логистикой, а также ограниченными нефтеперерабатывающими мощностями в Европе это, по мнению Гашпуитиса, в краткосрочной перспективе будет удерживать цены на энергию на повышенном уровне. Дополнительным фактором станет погода.

Поэтому экономист считает, что сохраняется высокий риск дальнейшего подорожания энергоносителей.

Если же геополитическая напряженность уменьшится, а зима окажется теплой, цены на энергию могут умеренно снизиться. Однако для их нормализации и возвращения к докризисным уровням потребуются более длительное время и более предсказуемые условия, заключает Гашпуитис.

Ожидали более сильного роста цен

Экономиста Петериса Страутиньша удивило, что в сентябре цены выросли всего на 0,2%. Обычно для этого месяца характерно несколько большее повышение — примерно на 0,3%.

Само по себе это отклонение могло бы показаться незначительным. Однако ранее уже было известно, что с августа стоимость топлива увеличилась на 9,6%. Кроме того, регулярно появлялись сообщения о повышении тарифов на отопление в различных самоуправлениях.

По словам Страутиньша, он ожидал, что рост годовой инфляции в сентябре заметно ударит по потребителям, однако этого не произошло: показатель сохранился на уровне 3,2%.

Продукты подешевели на 4,8%

Самое сильное понижающее влияние в сентябре оказали цены на продукты питания и безалкогольные напитки: за месяц они снизились на 0,8%.

Учитывая значительную долю продовольствия в потребительской корзине, это уменьшило общую месячную инфляцию на 0,18 процентного пункта.

Годовой рост цен на 3,2% лишь немного превышает суммарное повышающее воздействие двух наиболее энергоемких категорий — транспорта и содержания жилья. Вместе они добавили к инфляции 2,8 процентного пункта.

Это означает, объясняет Страутиньш, что средняя стоимость всей остальной части потребительской корзины практически не изменилась.

И здесь главную роль снова сыграли продукты питания и безалкогольные напитки: их вклад снизил общий уровень цен на 1,1 процентного пункта, поскольку за год эта категория подешевела на 4,8%.

Продукты дешевеют не только в Латвии

Страутиньш отмечает, что во многих странах Европейского союза цены на продукты также находятся глубоко в зоне дефляции, причем в некоторых государствах снижение еще сильнее, чем в Латвии.

Подробных данных Eurostat за сентябрь пока нет, однако в августе продукты в Латвии подешевели на 4%. Более существенное снижение тогда наблюдалось в Швеции — на 6,8%, Венгрии — на 4,8% и Чехии — на 4,5%.

Однако ситуация с продовольственными ценами сейчас очень сложная, подчеркивает экономист. Одновременно действуют изменения налогов, колебания стоимости сырья, изменения торговых стратегий и особенности методики статистических расчетов.

«Общество определенно хотело бы получать совершенно точные данные о происходящем в экономике. Однако, чтобы измерить реальность, ее необходимо и классифицировать, и измерять. Оба процесса создают неточности, которые главным образом возникают из-за попытки „запереть“ красочную реальность в коробки категорий», — говорит Страутиньш.

Почему статистика цен на продукты меняется

В этом году как в Латвии, так и в других странах Европы совершенствуются методы измерения продовольственных цен — процесс становится более современным и цифровым.

Страутиньш надеется, что это позволит получать более точные результаты. В Латвии это, скорее всего, будет означать снижение измеряемого статистикой уровня цен даже при теоретически неизменной фактической дороговизне.

У экономиста есть основания полагать, что взаимодействие несколько устаревших методов измерения цен и национальных особенностей розничной торговли приводило к завышению уровня продовольственных цен в Латвии по сравнению с Европой. Теперь это искажение уменьшается.

«Синие ценники» тоже повлияли на статистику

На ситуацию влияют и реальные изменения в стратегии торговли.

«Все наверняка заметили волну синих ценников в магазинах. Это товары, при продвижении которых предприятия перешли от акций и скидок к установлению сравнительно низкой и стабильной цены. Это помогает снижать расходы компаний, тем самым уменьшая среднюю фактическую цену продажи продуктов, но еще сильнее может меняться средняя цена продукта, видимая в статистических данных. При ценовых волнах, создаваемых акциями, точно измерить ее невозможно без доступа к внутренним данным компаний», — объясняет Страутиньш.

Экономист также обращает внимание на то, что в официальной статистике отражаются цены, доступные покупателям без карт лояльности и соответствующих скидок.

Это означает, что скидочные кампании могут увеличивать разрыв между официально фиксируемыми и фактическими ценами сделок. Переход же к стратегии постоянно умеренной цены — так называемой EDLP — способен этот разрыв уменьшать.

Подводя итог причинам удешевления продовольствия, Страутиньш отмечает, что оно обусловлено как реальными изменениями — налогами и снижением биржевых цен на некоторые продукты, особенно сливочное масло, — так и изменением того, как статистика воспринимает и измеряет реальность.

Сейчас борются две противоположные силы

Экономист Оскарс Никс Малниекс считает, что последние данные об инфляции демонстрируют борьбу двух противоположных факторов.

С одной стороны, никуда не исчезло влияние энергетического шока, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. С другой — в Латвии продолжается снижение цен на продукты.

Хотя данные Центрального статистического управления показывают, что в сентябре по сравнению с августом инфляция составила всего 0,2%, а годовой показатель — 3,2% — не особенно превышает привычные в долгосрочной перспективе значения, ситуация в Латвии выделяется на фоне других стран еврозоны.

По предварительным оценкам Eurostat, годовая инфляция в Латвии в сентябре была одной из самых низких среди стран ЕС. Одной из основных причин Малниекс называет именно продовольственную дефляцию.

По сравнению с сентябрем прошлого года продукты питания — как с учетом безалкогольных напитков, так и без них — подешевели на 4,8%. Причем более подробные данные показывают, что снижение цен не сосредоточено на нескольких отдельных товарах, а наблюдается в большинстве продуктовых категорий.

Но на мировом рынке картина другая

На глобальном уровне ситуация выглядит менее благоприятно.

Индекс цен на продовольственное сырье ООН в сентябре продолжил быстро расти. Последние данные, по словам Малниекса, свидетельствуют о том, что нынешний Эль-Ниньо может оказаться самым сильным за всю историю наблюдений.

Его последствия в основном ощущаются в более южных регионах планеты, однако это создает повышательное давление на цены сахара, кофе и других продуктов, которые в Латвии не производятся.

Следующий вопрос — сколько будет стоить отопление

До сих пор наиболее заметным для домашних хозяйств последствием энергетического шока, связанного с конфликтом на Ближнем Востоке, было подорожание топлива.

Но с началом отопительного сезона внимание переключается на стоимость тепловой энергии.

Насколько именно подорожает отопление в нынешнем сезоне, пока неясно, причем рост будет разным для разных жителей. Многое зависит от того, какое топливо и в каких пропорциях использует конкретный поставщик тепловой энергии, когда оно было закуплено и остались ли у предприятия запасы с прошлого отопительного сезона.

Кроме того, у некоторых предприятий есть не связанные непосредственно с сырьем статьи расходов, на которых удалось сэкономить, либо дополнительные незапланированные доходы.

Взаимодействие всех этих факторов хорошо видно по тому, насколько сильно различается изменение тарифов на отопление в октябре.

Например, в Мадоне и Марупе отопление в октябре подорожало более чем на 20%, а в Ледмане тариф вырос на 68%. Одновременно в пяти населенных пунктах Латвии тарифы снизились.

«Хотя ясно, что тарифы на отопление в этом сезоне в среднем вырастут, окончательные расходы домохозяйств будут зависеть также от того, насколько холодной окажется зима. Теплая зима может существенно смягчить удар от повышения тарифов по кошелькам жителей», — считает Малниекс.

В следующем году инфляция может приблизиться к 4%

Средний рост потребительских цен в сентябре оказался ниже прогнозов. Однако, по мнению экономиста Swedbank, продовольственной дефляции будет все сложнее противостоять давлению факторов, толкающих цены вверх.

В оставшиеся месяцы нынешнего года и в начале следующего уровень цен, скорее всего, будет расти достаточно быстро.

В результате средняя инфляция в следующем году может оказаться выше, чем прогнозировалось ранее, и приблизиться к отметке 4%, считает Малниекс.

Сентябрь оказался немного лучше ожиданий

Экономист Карлис Пургайлис отмечает, что рост стоимости топлива и жилья подталкивал инфляцию вверх, тогда как удешевление продуктов помогало снижать общее инфляционное давление.

Поэтому сентябрьские показатели можно оценивать несколько позитивнее, чем первоначально ожидалось: повышение цен оказалось более умеренным.

Если рассматривать отдельные группы потребительских расходов, наибольший вклад в месячную инфляцию в сентябре внес транспорт — его влияние на общий уровень потребительских цен достигло 0,3 процентного пункта.

Следующими важнейшими факторами стали расходы на жилье, а также одежда и обувь — каждая из этих категорий добавила по 0,1 процентного пункта.

В то же время наиболее значительным фактором, сдерживающим инфляцию, в сентябре вновь стали продукты питания и безалкогольные напитки: они уменьшили общий показатель на 0,2 процентного пункта.

Однако продукты дешевели уже не так быстро, как в августе. По мнению Пургайлиса, это свидетельствует о том, что понижательная динамика в этой категории постепенно исчерпывается.

Помимо продуктов, рост инфляции сдерживало снижение цен в ресторанах и гостиницах, а также на услуги отдыха и культуры. Это помогло частично компенсировать давление, создаваемое подорожанием транспорта и жилья.

Услуги дорожают заметно быстрее товаров

В годовом выражении инфляция в сентябре сохранилась на уровне 3,2%.

Наибольший вклад в рост цен по-прежнему вносил транспорт — 1,6 процентного пункта, а расходы на жилье добавили еще 1,2 процентного пункта.

При этом продукты питания и безалкогольные напитки за год подешевели на 4,8%, уменьшив общую инфляцию на 1,1 процентного пункта. Таким образом, продовольствие оставалось единственной крупной группой потребительских расходов, которая существенно сдерживала общий рост цен в экономике, отмечает Пургайлис.

Хотя транспорт и содержание жилья обеспечивают наибольший вклад в инфляцию, главным двигателем повышения цен остаются услуги.

По сравнению со средним уровнем цен 2025 года услуги в сентябре были дороже на 6,3%, тогда как товары подорожали на 2,6%.

Это показывает, что инфляционное давление в секторе услуг по-прежнему выше, чем в сегменте товаров, хотя темпы роста постепенно становятся более умеренными.

Резкого снижения цен экономисты пока не ждут

Если на Ближнем Востоке не произойдет новых геополитических потрясений, уже в октябре в транспортном и энергетическом сегментах может ощущаться некоторое ослабление давления, прогнозирует Пургайлис.

Цены на энергоносители стабилизировались на высоком уровне, поэтому столь стремительного подорожания, какое наблюдалось в конце лета, экономист больше не ожидает.

Однако оснований рассчитывать на существенное снижение цен также нет. По прогнозу Пургайлиса, расходы на энергию и транспорт, вероятнее всего, останутся примерно на нынешнем уровне до конца года.

Что показывает официальная статистика

В сентябре 2026 года потребительские цены в Латвии по сравнению с августом выросли на 0,2%, а по сравнению с сентябрем 2025 года — на 3,2%.

Средний уровень потребительских цен за последние 12 месяцев по сравнению с предыдущим 12-месячным периодом также увеличился на 3,2%.

Товары в сентябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года подорожали на 2,5%, а услуги — на 4,8%.

Сентябрь принес латвийским потребителям неожиданную передышку: падение цен на продукты позволило удержать годовую инфляцию на уровне 3,2%, несмотря на заметное подорожание топлива, энергии и жилья. Но экономисты предупреждают, что этот баланс становится все более хрупким. Если энергетические цены останутся высокими, отопление подорожает, а продовольственная дефляция закончится, в ближайшие месяцы рост цен может вновь ускориться — и в следующем году средняя инфляция способна приблизиться к 4%.