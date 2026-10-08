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Ryanair меняет правила регистрации: с ноября пассажирам придется приезжать в аэропорт раньше 0 2479

Бизнес
Дата публикации: 08.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ryanair

Авиакомпания Ryanair с 10 ноября изменит правила регистрации для пассажиров, оформляющих ее в аэропорту. Теперь завершить регистрацию и сдать багаж нужно будет на 20 минут раньше, чем сейчас.

Ryanair объявила об изменении правил регистрации в аэропорту, которые вступят в силу с 10 ноября. Нововведение касается пассажиров, проходящих регистрацию непосредственно в аэропорту и сдающих багаж перед вылетом, пишет tv3.lv.

Согласно новым требованиям, регистрация и прием багажа будут закрываться за 60 минут до отправления рейса. Сейчас сделать это можно не позднее чем за 40 минут до вылета.

В авиакомпании объясняют, что дополнительное время поможет пассажирам спокойнее пройти контроль безопасности и паспортный контроль, особенно в часы пик, когда в аэропортах образуются длинные очереди.

«С 10 ноября этого года регистрация в аэропорту и сдача багажа для клиентов Ryanair будут закрываться за 60 минут до запланированного времени вылета, а не за 40 минут, как сейчас», — сообщил директор по маркетингу Ryanair Дара Брейди.

По его словам, изменение прежде всего касается примерно 20% клиентов авиакомпании, которые сдают багаж перед вылетом. Более раннее закрытие регистрации должно снизить количество случаев, когда пассажиры не успевают пройти все необходимые процедуры и опаздывают на посадку.

Новые правила начнут действовать на всех рейсах Ryanair с 10 ноября. Пассажирам, которые планируют путешествия после этой даты, рекомендуется учитывать изменения при расчете времени прибытия в аэропорт.

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#аэропорт #регистрация #Ryanair #пассажиры
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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