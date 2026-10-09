Латвийская национальная авиакомпания airBaltic зимой приостановит полеты еще по пяти направлениям из Риги, а на четырех маршрутах сократит частоту рейсов. В компании объясняют изменения сезонным снижением спроса и ростом цен на авиационное топливо.

Какие направления отменят

В зимнем расписании не будет рейсов из Риги в Бухарест (Румыния), Софию (Болгария), Будапешт (Венгрия) и Оулу (Финляндия). Эти направления планируют вернуть в летнем сезоне. Также airBaltic прекратит полеты из Риги в Инсбрук (Австрия).

Кроме того, в январе и феврале авиакомпания сократит число рейсов в Копенгаген, Осло, Вену и Мюнхен. При этом ежедневное авиасообщение с этими городами сохранится. В отдельные месяцы зимнего сезона изменится также расписание рейсов на Мадейру и в Прагу.

Представитель airBaltic по связям с общественностью и политическим вопросам Аугустс Зилбертс пояснил, что авиакомпания регулярно пересматривает маршрутную сеть и расписание в соответствии со спросом и рыночной ситуацией. По его словам, на расходы перевозчика сейчас существенно влияют повышенные цены на авиационное топливо.

Пассажирам отмененных рейсов предложат перенести полет на другой доступный рейс в пределах 14 дней до или после первоначальной даты либо запросить возврат денег.

В предстоящем зимнем сезоне airBaltic будет выполнять из Риги прямые рейсы более чем по 45 направлениям.

Ранее отменили еще семь маршрутов

Ранее авиакомпания сообщила о приостановке зимой полетов из Риги в Фару (Португалия), Киттиля (Финляндия), Любляну (Словения), на Мальту, в Марракеш (Марокко), Зальцбург (Австрия) и Дубай (ОАЭ). Полеты в Любляну планируют возобновить летом.

Таким образом, с учетом предыдущих объявлений число зимних направлений из Риги, по которым airBaltic приостановит полеты, увеличивается.

airBaltic реструктурирует финансовые обязательства

Изменения в расписании происходят на фоне финансовой реструктуризации авиакомпании по процедуре Chapter 11 в США. Этот механизм защищает компанию от требований кредиторов на время согласования и реализации плана реструктуризации.

airBaltic получила обязательства финансирующих сторон предоставить до 350 млн евро нового финансирования для поддержания ликвидности и работы в ходе процедуры. Первый транш в размере 140 млн евро уже получен. Из этой суммы 78,925 млн евро направят на выкуп восьми самолетов и семи двигателей.

Процентная ставка по финансированию составляет SOFR плюс 8% — в настоящее время около 12%. Дополнительные комиссии могут достигнуть 52,5 млн евро. Прежний план привлечь до 257 млн евро от держателей облигаций под 25% годовых реализовывать не будут. При этом группа держателей облигаций Ad Hoc Group оспорила в суде условия нового финансирования и возможное влияние сделки на обеспечение по облигациям.

В компании подчеркивают, что полеты и обслуживание клиентов продолжаются в обычном режиме, а действующие билеты и бронирования остаются в силе. Завершить процесс реструктуризации планируют к середине 2027 года.

По итогам 2025 года оборот airBaltic вырос на 4,2% по сравнению с предыдущим годом — до 779,3 млн евро. Убытки сократились в 2,7 раза, до 44,3 млн евро. За год авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров — на 1% больше, чем в 2024 году.