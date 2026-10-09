Европейский союз может столкнуться с дефицитом газа в размере 12–15% от спроса в случае суровой зимы и серьёзных перебоев с поставками. Об этом предупреждает Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) в опубликованном 8 октября прогнозе на зиму 2026–2027 годов.

К началу октября газовые хранилища ЕС были заполнены на 72%. Для сравнения, годом ранее этот показатель составлял 83%. В ENTSOG отмечают, что сезон закачки газа оказался сложным, и призывают продолжать пополнять запасы в начале зимы.

Дефицит возможен при дополнительных перебоях

В прогнозе рассматриваются различные сценарии спроса и поставок, в том числе ситуация, при которой российский трубопроводный газ не поступает в Европу. Отдельно оцениваются последствия одновременного нарушения работы крупнейшей морской газовой инфраструктуры, снабжающей континентальную Европу, и прекращения всех поставок газа из Алжира.

При сочетании таких факторов и высокого спроса на фоне холодной погоды отдельные регионы могут столкнуться с нехваткой топлива. Особенно уязвимыми остаются страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, не имеющие прямого выхода к морским терминалам сжиженного природного газа (СПГ).

Даже если газа в целом будет достаточно для европейского рынка, ограниченные возможности транспортировки могут затруднить его доставку в отдельные страны и регионы.

Европа всё больше зависит от СПГ

После сокращения поставок российского трубопроводного газа Евросоюз увеличил зависимость от мирового рынка сжиженного природного газа. Важнейшую роль в поставках играют США, а также газ, поступающий по трубопроводам из Норвегии.

Однако доступность СПГ зависит от ситуации на мировом рынке. Ограничения судоходства через Ормузский пролив и перебои с экспортом из стран Персидского залива усиливают конкуренцию между Европой и Азией за доступные объёмы топлива.

При ограниченном предложении поставщики могут направлять партии газа туда, где покупатели готовы платить больше. Это повышает риск скачков цен и затрудняет пополнение европейских хранилищ.

По оценке ENTSOG, при ограниченной доступности СПГ запасы газа в ЕС к концу зимы могут опуститься значительно ниже 30%. Это осложнит подготовку к следующему отопительному сезону и потребует новых крупных объёмов закачки летом 2027 года.

Еврокомиссия не ожидает неизбежного дефицита

Несмотря на сравнительно низкий уровень запасов, Еврокомиссия считает, что газовая инфраструктура ЕС обладает достаточной гибкостью для обеспечения спроса этой зимой. Дополнительные поставки СПГ могут частично компенсировать недостаточные начальные запасы.

При этом многое будет зависеть от температуры воздуха, объёмов импорта и развития ситуации на международных энергетических рынках.

Брюссель также временно разрешил странам ЕС ограничиться заполнением хранилищ на уровне 75–80% к 1 ноября вместо прежней цели в 90%. Эта мера призвана снизить давление на рынок и уменьшить риск резкого роста цен из-за конкуренции за газ.

Таким образом, предупреждение ENTSOG не означает, что Европу обязательно ждёт нехватка топлива. Оно указывает на риски, которые могут реализоваться при сочетании холодной зимы и серьёзных перебоев с поставками. В таком случае наиболее остро проблема может проявиться в регионах с ограниченными возможностями получать газ из альтернативных источников.