Бака на 68 литров дизеля хватило на месяц. То есть, конечно, можно было бы еще поездить, пока на приборном щитке не появилась бы красная полоска, но решил не рисковать с такими экспериментами. Всё-таки сумел и до Даугавпилса съездить, и обратно вернуться, и по городу поездить. Но проездной билет на общественный транспорт выручал большую часть времени. Так я стал водителем выходного дня!

Государство оказывает паллиативную помощь

Не сказать, что власти ничего не делают: с 1 октября вступили в силу поправки к Закону об ограничении прироста цен на нефтепродукты. Согласно поправкам, временная ставка акцизного налога на дизельное топливо (газовое масло), замещающие его продукты и компоненты снижается на 20% — с 396 до 330 евро за 1000 литров. В Латвии к цене топлива, включающей акциз, применяется налог на добавленную стоимость в размере 21%. Снижение акциза автоматически уменьшает и базу для расчета НДС, что дает дополнительную экономию в 1,39 цента на литр.

Подсчитано, что это приведет к максимальному снижению розничной цены примерно на 8 центов за литр. Соответственно, при нынешних ценниках всё равно нельзя ожидать, что дизель станет дешевле 2 евро. Есть еще несколько моментов: новые тарифы действуют временно — по 31 декабря 2026 года. К тому же, как ожидается, розничные сети начнут снижать цены постепенно, по мере распродажи старых запасов топлива, за которые налог уже был уплачен по прежней ставке.

С бензином произойдет примерно то же самое: акциз снизится на 6,5 цента за литр, или на 11,7%, — до 490 евро за 1000 литров.

Следовательно, общее снижение составит примерно 8 центов за литр — при условии, что торговцы полностью перенесут льготу на конечную стоимость.

Миф о топливе с Востока

На фоне всего этого ценового беспредела, вызванного глобальной турбулентностью на рынках и геополитическими сражениями США на Ближнем Востоке, многие пользователи разделяют мнение, что ЛР могла бы получать топливо из государств, не входящих в Евросоюз и НАТО.

Популярная городская легенда, впрочем, разбивается о практику. Прямой запрет на ввоз российского дизельного топлива в Евросоюз, включая Латвию, вступил в силу в рамках 6-го пакета санкций ЕС. Полноценное эмбарго на любые нефтепродукты из России действует с 5 февраля 2023 года.

В отношении Беларуси секторальные санкции, полностью запрещающие импорт и транзит нефтепродуктов в ЕС, действуют еще дольше — они были введены отдельными пакетами Совета ЕС в июне 2021 года.

Кроме того, вступил в силу 18-й пакет санкций, который с 21 января 2026 года закрыл лазейку для покупки дизеля из третьих стран, таких как Индия и Турция, если он был произведен из российской сырой нефти. Летом 2026 года, в рамках 21-го пакета санкций, ЕС также ввел жесткие ограничения против белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

Законных способов коммерческого обхода санкций для импорта дизеля из РФ и РБ в Латвию не существует. Попытки обойти ограничения сопряжены с риском уголовного преследования, огромными штрафами и конфискацией имущества.

Серые схемы

Ранее существовавшие схемы нейтрализованы последовательными пакетами ограничений Евросоюза. Среди них:

Схема смешивания или сторонней переработки. До недавнего времени дизель, полученный в Индии, ОАЭ или Турции из российской нефти, юридически считался продуктом происхождения третьей страны. Однако согласно нормам 18-го пакета санкций ЕС импорт нефтепродуктов из третьих стран, произведенных из российского сырья, запрещен. Импортеры обязаны предоставлять строгие доказательства цепочки поставок, подтверждающие, что нефть не имела российского происхождения.

Поставки через фирмы-прокладки. Использование юрлиц, например из Центральной Азии, отслеживается таможенными структурами Латвии в рамках борьбы с обходом санкций. Еврорегуляторы требуют т. н. сквозные сертификаты происхождения (Certificate of Origin). Если Рига или Брюссель обнаружат несоответствие производственных мощностей заводов объему экспорта, скажем, «казахстанского» топлива, груз арестуют.

Финансовый тупик. Оплатить топливо в РФ и РБ через европейские банки технически невозможно, а попытки использовать криптоактивы или банки-посредники в третьих государствах жестко преследуются. Нарушители попадают в блокирующие санкционные списки.

И наконец, РФ продлила национальный запрет на экспорт своего дизеля до конца октября 2026 года, в то время как Беларусь официального полного запрета на вывоз дизельного топлива не вводила, но сократила поставки. Но их география — та же Россия, страдающая от украинских атак на ее НПЗ, и даже Афганистан!

...Ну а в нашей автомобильной семье, похоже, скоро будет прибавление. Старший сын нацелился на гибрид — вот и посмотрим, что там будет на выходе с денюжками. А пока буду чаще ходить пешочком — оно и для здоровья полезнее.