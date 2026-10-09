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«Omniva» пожаловалась Еврокомиссии на господдержку почтовых операторов Латвии и Литвы 0 120

Бизнес
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Посылки
ФОТО: LETA

Эстонская почтово-логистическая компания «Omniva» обратилась в Европейскую комиссию (ЕК) с жалобами на возможную несовместимость государственной поддержки национальных почтовых операторов Латвии и Литвы с правилами ЕС.

Компания просит проверить, насколько прозрачно финансируются услуги универсальной почтовой связи и не создаёт ли действующая система необоснованных преимуществ отдельным участникам рынка.

Как сообщили в «Omniva», вопросы касаются прежде всего распределения расходов между универсальными почтовыми услугами, которые компенсируются из государственных средств, и коммерческой деятельностью. Компания считает необходимым выяснить, достаточно ли существующих механизмов контроля, чтобы исключить возможное перекрёстное субсидирование доставки коммерческих отправлений, логистики и других услуг.

Глава правления группы «Omniva» Марти Кулдма подчеркнул, что компания признаёт важность универсальной почтовой услуги и необходимость компенсировать затраты на её предоставление в общественных интересах. При этом, по его словам, претензии связаны не с самим фактом государственной компенсации, а с прозрачностью её расчёта и гарантиями честной конкуренции.

В Латвии «Omniva» и другие участники рынка ранее критиковали решение продлить обязательства государственного предприятия «Latvijas Pasts» по оказанию универсальных почтовых услуг без проведения нового конкурса. В феврале этого года Сейм принял поправки к Закону о почте, предусматривающие продление этих обязательств на два года — до 31 декабря 2028 года.

В Литве «Omniva» вышла из процедуры отбора поставщика универсальных почтовых услуг. Компания объяснила это тем, что оставшегося времени и ясности процесса недостаточно, чтобы потенциальный новый оператор мог ответственно подготовиться к принятию обязательств.

Теперь компания рассчитывает добиться независимой оценки ситуации на уровне ЕС. Вопрос касается не только компенсации расходов на универсальные услуги, но и того, как государственное финансирование влияет на конкуренцию в сфере доставки посылок и коммерческой почты.

Универсальная почтовая услуга — это установленный минимальный набор почтовых услуг определённого качества, доступный всем пользователям по единому тарифу независимо от места проживания. В Латвии её поставщик обязан обеспечивать доставку внутренних и международных писем и посылок, а также подписной прессы. Тарифы утверждает Комиссия по регулированию общественных услуг.

По данным LETA, в прошлом году латвийское предприятие «Omniva» увеличило оборот на 4,3%, до 24,321 млн евро, однако его прибыль сократилась на 11,3%, до 1,711 млн евро. Оборот всей группы вырос на 9,4%, до 154,7 млн евро, а прибыль составила 5,9 млн евро. Всего в странах Балтии группа доставила 36 млн отправлений.

В сентябре Эстония объявила о продаже акций государственной почтовой компании «Eesti Post», работающей под брендом «Omniva». Начальная цена закрытого аукциона составила 52 млн евро.

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#почта #Литва #Латвия #конкуренция #Еврокомиссия #финансирование
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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