С 1 ноября 2026 года тарифы на теплоэнергию повысятся сразу в нескольких городах и населённых пунктах Латвии. В Юрмале, Баложи и Салдусе рост превысит 10%, тогда как в Валмиере он составит всего 1,7%. При этом стоимость тепла будет существенно различаться: от 72,51 евро за мегаватт-час (МВт·ч) в Олайне до более 105 евро в Салдусе и Баложи.

Изменения связаны преимущественно с ростом стоимости закупаемой теплоэнергии и топлива. Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) признала тарифы и их обоснования соответствующими установленной методике.

Где отопление подорожает сильнее всего

Наибольший рост тарифов среди рассмотренных городов ожидается в Баложи, Салдусе и Юрмале.

В Юрмале с 1 ноября тариф компании Jūrmalas siltums вырастет на 11,5% — с 85,11 до 94,90 евро за МВт·ч. Тариф на производство теплоэнергии увеличится на 14,1%, до 68,47 евро за МВт·ч, а на передачу и распределение — на 6,7%, до 20,88 евро за МВт·ч. Тариф на торговлю теплоэнергией останется на уровне 3,80 евро за МВт·ч, а компонент акцизного налога — на уровне 1,38 евро за МВт·ч. Компонент непредвиденных расходов составит 0,37 евро за МВт·ч.

Однако тариф 94,90 евро будет действовать только в ноябре 2026 года. С 1 декабря он снизится до 94,61 евро за МВт·ч, а с 1 октября 2027 года запланирован на уровне 94,53 евро за МВт·ч.

По данным Firmas.lv, оборот Jūrmalas siltums в 2025 году составил 9,172 млн евро, а прибыль — 935 049 евро. Компания зарегистрирована в 1993 году и полностью принадлежит самоуправлению Юрмалы.

В Баложи тариф компании Baložu komunālā saimniecība увеличится на 11,1% — с 95,02 до 105,55 евро за МВт·ч без НДС. Тариф на производство теплоэнергии вырастет на 11,6%, до 88,62 евро за МВт·ч, а на передачу и распределение — на 8%, до 18,15 евро за МВт·ч. Тариф на торговлю теплоэнергией останется прежним — 0,12 евро за МВт·ч, компонент непредвиденных доходов — 1,34 евро за МВт·ч.

Эти тарифы будут действовать до 30 апреля 2027 года. С 1 мая по 30 сентября 2027 года тариф составит 113,42 евро за МВт·ч, а с 1 октября запланировано его повышение до 114,76 евро за МВт·ч без НДС.

В 2025 году оборот Baložu komunālā saimniecība составил 3,477 млн евро, прибыль — 8230 евро. Компания полностью принадлежит самоуправлению Кекавского края.

В Салдусе тариф компании Saldus komunālserviss вырастет на 10% — с 96,08 до 105,74 евро за МВт·ч без НДС. Тариф на производство теплоэнергии увеличится на 10,9%, до 76,71 евро за МВт·ч, а на передачу и распределение — на 8,4%, до 27,29 евро за МВт·ч. Тариф на торговлю теплоэнергией останется на уровне 1,48 евро за МВт·ч, а компонент акцизного налога — 0,26 евро за МВт·ч.

Повышение обусловлено удорожанием закупаемой теплоэнергии и топлива. В 2025 году оборот компании составил 6,079 млн евро, при этом она понесла убытки в размере 50 787 евро. Единственный владелец предприятия — самоуправление Салдусского края.

В других городах рост будет умереннее

В Елгаве тариф компании Gren Jelgava повысится на 4,1% — с 76,46 до 79,61 евро за МВт·ч. Тариф на производство теплоэнергии вырастет на 4,7%, до 58,70 евро за МВт·ч, а на передачу и распределение — на 2,7%, до 19,12 евро за МВт·ч. Тариф на торговлю теплоэнергией и компонент акцизного налога не изменятся и составят соответственно 1,68 и 0,11 евро за МВт·ч.

Изменения связаны с изменением стоимости закупаемой теплоэнергии и топлива. В 2025 году оборот Gren Jelgava составил 13,201 млн евро, прибыль — 665 931 евро. Компания принадлежит финской Gren.

В Олайне тариф компании Olaines ūdens un siltums увеличится на 2,8% — с 70,56 до 72,51 евро за МВт·ч без НДС. Тариф на производство теплоэнергии вырастет на 2,5%, до 70,33 евро за МВт·ч, а на передачу и распределение — на 1,5%, до 14,36 евро за МВт·ч. Тариф на торговлю теплоэнергией останется на уровне 0,70 евро за МВт·ч, компонент акцизного налога на природный газ — 0,46 евро за МВт·ч. Компонент непредвиденных доходов сохранится на уровне 13,34 евро за МВт·ч.

Эти тарифы будут действовать до 31 августа 2027 года. С 1 сентября 2027 года тариф запланирован на уровне 85,85 евро за МВт·ч без НДС.

В 2025 году оборот Olaines ūdens un siltums составил 10,46 млн евро, прибыль — 524 783 евро. Компания полностью принадлежит самоуправлению Олайнского края.

В Валмиере тариф компании Valmieras ūdens вырастет меньше всего — на 1,7%, с 85,67 до 87,11 евро за МВт·ч без НДС. Тариф на производство теплоэнергии увеличится на 2%, до 64,44 евро за МВт·ч, а на передачу и распределение — на 0,8%, до 21,40 евро за МВт·ч. Тариф на торговлю теплоэнергией останется прежним — 1,27 евро за МВт·ч без НДС.

Повышение связано с изменением цены закупаемой теплоэнергии. В 2025 году оборот Valmieras ūdens составил 9,363 млн евро, прибыль — 414 329 евро. Компания принадлежит самоуправлению Валмиерского края.

Добеле тоже ждёт повышение тарифов

В Добеле с 1 ноября тариф компании Dobeles enerģija увеличится на 7,8% — с 86,01 до 92,71 евро за МВт·ч.

Тариф на производство теплоэнергии вырастет на 9,5%, до 69,61 евро за МВт·ч, а на передачу и распределение — на 3,6%, до 19,50 евро за МВт·ч. Тариф на торговлю теплоэнергией составит 3,41 евро за МВт·ч, компонент акцизного налога — 0,54 евро за МВт·ч, а компонент непредвиденных доходов останется на уровне 0,35 евро за МВт·ч.

Новый тариф будет действовать до 31 июля 2028 года. С 1 августа 2028 года он составит 93,06 евро за МВт·ч.

В 2025 году оборот Dobeles enerģija составил 3,037 млн евро, убытки — 154 721 евро. Компания полностью принадлежит самоуправлению Добельского края.

Сравнение тарифов с ноября 2026 года

Город Новый тариф, евро/МВт·ч Изменение Олайне 72,51 +2,8% Елгава 79,61 +4,1% Валмиера 87,11 +1,7% Добеле 92,71 +7,8% Юрмала 94,90 +11,5% Баложи 105,55 +11,1% Салдус 105,74 +10%

Тарифы в таблице указаны без НДС там, где это предусмотрено опубликованными данными.

Cамый резкий рост — в Юрмале и Баложи, самое дорогое тепло — в Салдусе

С ноября жители рассмотренных городов столкнутся с неодинаковым повышением стоимости отопления. Самый заметный процентный рост ожидается в Юрмале — на 11,5%, и в Баложи — на 11,1%. В Салдусе тариф увеличится на 10%, а его итоговая величина станет самой высокой среди перечисленных населённых пунктов — 105,74 евро за МВт·ч.

На другом конце списка находится Олайне, где тариф составит 72,51 евро за МВт·ч. В Валмиере повышение будет минимальным — 1,7%.

Таким образом, процент повышения и итоговая стоимость тепла — не одно и то же: в Юрмале тариф вырастет сильнее в процентном выражении, но самым дорогим тепло станет в Салдусе и Баложи. Кроме того, отдельные тарифы предусматривают дальнейшие изменения в 2027 году, поэтому ноябрьское повышение не всегда отражает окончательную стоимость отопления на весь сезон.