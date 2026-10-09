С 9 ноября фермеры смогут подать заявки на финансирование развития хозяйств, сокращения выбросов, повышения энергоэффективности и внедрения возобновляемых источников энергии. Самая крупная программа предусматривает более 30,5 млн евро для малых и средних хозяйств.

Служба поддержки села (LAD) с 9 ноября начнёт принимать заявки на получение финансирования по нескольким программам развития сельских хозяйств. Общий объём поддержки составит 59,704 млн евро, свидетельствует информация, опубликованная LAD.

Финансирование будет предоставляться в рамках Европейского сельскохозяйственного фонда развития сельских районов (ELFLA) и Стратегического плана общей сельскохозяйственной политики на 2023–2027 годы.

Более 30,5 млн евро — на развитие малых и средних хозяйств

С 9 ноября по 9 декабря 2026 года LAD будет принимать заявки на финансирование в размере 30,507 млн евро в рамках четвёртого этапа программы «Поддержка инвестиций в конкурентоспособность сельских хозяйств».

Цель программы — помочь малым и средним сельским хозяйствам улучшить экономические показатели и повысить конкурентоспособность, а также содействовать развитию кооперации.

Средства будут пропорционально распределены между регионами в соответствии с территориальным расположением региональных сельскохозяйственных управлений LAD. Для малых хозяйств предусмотрено 10 млн евро, для средних — 20,507 млн евро.

Поддержка малых хозяйств по регионам:

Латгале — 2,908 млн евро;

Видземе — 2,453 млн евро;

Курземе — 1,964 млн евро;

Центральная Латвия — 1,907 млн евро;

Земгале — 767 674 евро.

Поддержка средних хозяйств по регионам:

Курземе — 5,078 млн евро;

Видземе — 4,557 млн евро;

Латгале — 4,164 млн евро;

Центральная Латвия — 3,613 млн евро;

Земгале — 3,095 млн евро.

Отдельное финансирование для овцеводческих и козоводческих хозяйств

С 9 ноября 2026 года по 9 апреля 2027 года будет проходить приём заявок на превентивные инвестиции для хозяйств, занимающихся разведением овец и коз.

На эти цели предусмотрено 318 188 евро.

Почти 12,6 млн евро — на снижение выбросов и адаптацию к климатическим изменениям

С 9 ноября по 9 декабря 2026 года будет открыт третий этап приёма заявок по программе поддержки инвестиций в мероприятия по сокращению выбросов парниковых газов и аммиака, смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним в сельских хозяйствах.

Цель программы — стимулировать инвестиции фермеров в борьбу с изменением климата и адаптацию к его последствиям, особенно в сфере садоводства, способствуя переходу к устойчивым методам ведения сельского хозяйства и снижению воздействия отрасли на окружающую среду.

Общий объём финансирования составит 12,569 млн евро. Средства распределят между регионами пропорционально расположению региональных сельскохозяйственных управлений LAD.

Курземе — 3,113 млн евро;

Видземе — 2,793 млн евро;

Латгале — 2,552 млн евро;

Центральная Латвия — 2,214 млн евро;

Земгале — 1,897 млн евро.

Более 14 млн евро — на возобновляемую энергию и энергоэффективность

С 9 ноября по 9 декабря 2026 года будет проходить пятый этап приёма заявок на поддержку инвестиций в использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и повышение энергоэффективности.

На программу выделено 14,181 млн евро, в том числе:

7,181 млн евро — на инвестиции в создание биогазовых установок;

4 млн евро — на повышение энергоэффективности;

3 млн евро — на производство возобновляемой энергии.

В тот же период кооперативным обществам и объединениям кооперативных обществ в рамках соответствующих мероприятий Стратегического плана общей сельскохозяйственной политики будет доступно финансирование в размере 2,128 млн евро.

Сколько времени будет на реализацию проектов

Для всех перечисленных программ установлены сроки реализации одобренных проектов.

Если инвестиции предусматривают приобретение основных средств для производства, проект необходимо завершить в течение одного года и шести месяцев с момента принятия LAD решения об утверждении заявки.

Если проект включает строительство или реконструкцию, а также приобретение основных производственных средств, срок реализации составит два года с даты принятия решения об утверждении заявки.

Заявки необходимо подавать через Электронную систему подачи заявок LAD (EPS).

Служба поддержки села находится в ведении Министерства земледелия Латвии и администрирует государственную поддержку и финансирование Европейского союза в сферах сельского развития, сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства.