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Правительство Латвии платить банку американского семейства Морганов миллионы евро. За что? 0 133

Бизнес
Дата публикации: 11.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: J.P. Morgan

Американскому инвестиционному банку J.P. Morgan за подготовку сделки по выкупу долей в капитале телекоммуникационных компаний Tet и Latvijas mobilais telefons (LMT) до подписания договора купли-продажи полагается 300 000 евро в месяц, сообщает TV3.

Как выяснила программа, за три летних месяца банк должен получить 900 000 евро, а фиксированная плата за отдельные работы составляет ещё 1,1 млн евро. Самое же крупное вознаграждение — премии за привлечение инвестора и финансирования — банк получит в случае успешного завершения сделки.

Всего до конца августа на услуги консультантов, нанятых для подготовки сделки по выкупу долей в Tet и LMT, было потрачено 4,4 млн евро. Однако сделка до сих пор не завершена, а инвестор не привлечён.

На этой неделе государственное ООО Possessor получила от консультантов счета на 740 000 евро, а также выплатила ещё 612 000 евро.

Подготовка сделки была разделена на два этапа. На первом этапе, получившем название Sprint, консультанты оценивали возможные сценарии сделки. За эту работу им выплатили 1,44 млн евро. На втором этапе, названном Milda, проводилась углублённая проверка компаний и готовилась покупка долей в их капитале. К концу августа расходы на этот этап достигли 3,04 млн евро.

По информации, имеющейся в распоряжении телеканала, углублённая финансовая, налоговая, юридическая, техническая и коммерческая проверка компаний завершена. Однако договор купли-продажи так и не заключён.

Как сообщалось ранее, латвийское государство уже несколько лет ведёт переговоры с шведской Telia о выкупе принадлежащих ей долей в Tet и LMT.

В настоящее время Латвийской Республике в лице Possessor принадлежит 51% долей Tet, а дочерней компании Telia Tilts Communications — 49%. В капитале LMT шведской Telia и её дочерней компании Sonera Holding в совокупности принадлежат 49%, латвийской стороне через LVRTC — 23%, Tet — 23%, а Possessor — 5%.

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#банки #инвестиции #финансы #Латвия #сделка #капитал #телекоммуникации
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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