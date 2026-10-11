В наши дни за бензин и дизель платит — и плачет — весь Евросоюз. Но есть уникальное исключение — Мальта. По состоянию на сентябрь 2026 года дизельное топливо на острове стоило 1,21 евро за литр, бензин — 1,34 евро.

Причем собственной нефтепереработки в государстве нет, всё горючее импортное, и низкая стоимость топлива — не результат рыночной конкуренции, а следствие бескомпромиссной экономической политики властей. Дешевизна объясняется тремя ключевыми факторами:

Прямое субсидирование — замораживание цен. С 2020 года правительство Мальты зафиксировало тарифы на бензин и дизель. Когда мировые цены на нефть растут, государственная казна напрямую компенсирует импортерам разницу между реальной рыночной стоимостью закупки и фиксированной розничной ценой на заправке. Без этих дотаций дизель на острове стоил бы примерно на 45% дороже.

Минимальные налоги. Акцизы составляют львиную долю стоимости топлива в Европе. На Мальте же сбор искусственно удерживается на абсолютном минимуме, разрешенном законодательством ЕС.

Госконтроль. Основным импортером топлива в стране является государственная компания Enemed. Правительство использует долгосрочные форвардные контракты (хеджирование), фиксируя закупочные цены на нефтепродукты на годы вперед, что защищает остров от резких скачков на мировом рынке.

А нам так можно?

Желающие повторить подобный мальтийский опыт в Латвии должны учесть: общие затраты правительства Мальты на энергетические субсидии, включая электричество и топливо, составляют около 230 миллионов евро. Только на компенсацию цен на дизель уходит около 75 миллионов евро в год.

Еврокомиссия регулярно критикует Ла-Валетту за политику сплошных энергетических субсидий. Брюссель требует отмены этих мер, указывая на то, что государственные миллионы тратятся на поддержание дешевого ископаемого топлива вместо инвестиций в зеленую энергетику, дороги и инфраструктуру. К тому же появились схемы, когда брокеры пытались незаконно заправлять субсидированным топливом частные иностранные суперяхты!

Тем не менее правительство Мальты официально пообещало сохранять фиксированные цены на топливо как минимум до конца 2027 года, аргументируя это защитой покупательской способности населения и бизнеса от инфляционного шока.

Население Мальты, впрочем, составляет всего 550 тысяч человек — менее трети от латвийского, да и география принципиально иная. В нашей стране существенную долю потребления топлива обеспечивает транзитный грузовой автотранспорт. От этих доходов бюджет не откажется!