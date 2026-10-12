Американский суд разрешил латвийской авиакомпании airBaltic продолжать выполнение ключевых договоров, сохранять страхование, выплачивать зарплаты и обслуживать пассажиров в ходе финансовой реструктуризации. Приобретенные билеты и бронирования остаются действительными. Однако решение о предоставлении оставшихся 35 млн евро первого этапа финансирования отложено до 19 октября.

Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка одобрил ряд ходатайств латвийской национальной авиакомпании airBaltic, позволяющих ей продолжать повседневную деятельность в ходе реструктуризации долгов по американской процедуре Chapter 11.

Как свидетельствуют судебные материалы, по шести важнейшим ходатайствам авиакомпании не поступило возражений, поэтому суд утвердил окончательные постановления в письменном порядке, без ожидания следующего заседания.

Принятые решения касаются прежде всего выполнения рейсов, обслуживания пассажиров, отношений с поставщиками и сотрудниками.

Что это означает для пассажиров

Суд разрешил airBaltic продолжать действие клиентских программ и выполнять обязательства перед пассажирами.

В частности, авиакомпания может признавать ранее проданные билеты и бронирования, возвращать деньги за билеты, а также выполнять обязательства по подарочным картам и программам лояльности.

В самой airBaltic подчеркивают, что полеты продолжаются в обычном режиме, а расписание рейсов остается действующим. Пассажиры могут и дальше приобретать билеты и пользоваться услугами авиакомпании.

Таким образом, начатая в США процедура реструктуризации сама по себе не означает прекращения полетов или аннулирования уже оформленных бронирований.

Какие еще решения принял суд

Суд разрешил авиакомпании сохранять в силе важнейшие авиационные контракты, выполнять обязательства по ним и заключать новые соглашения, необходимые для продолжения работы.

При этом airBaltic должна регулярно предоставлять представителям кредиторов информацию о крупнейших платежах по таким договорам.

Кроме того, компания сможет сохранять действующие страховые полисы, приобретать новое страховое покрытие и исполнять связанные с ним обязательства.

Разрешены также отдельные выплаты иностранным поставщикам и другим кредиторам по требованиям, возникшим еще до начала процедуры Chapter 11. Это должно помочь избежать перебоев в работе авиакомпании во время реструктуризации.

Отдельное постановление касается сотрудников. airBaltic сможет продолжать выплату зарплат, сохранять социальные льготы и выполнять ранее возникшие обязательства перед работниками.

Однако существенные изменения в системе оплаты труда и бонусов должны предварительно согласовываться и раскрываться представителям кредиторов.

Суд также разрешил компании продолжать уплату налогов и сборов, в том числе по действующим графикам расчетов со Службой государственных доходов Латвии (VID).

При необходимости авиакомпания сможет заключать новые соглашения о погашении налоговой задолженности.

Решение о 35 млн евро перенесено на 19 октября

Несмотря на одобрение операционных ходатайств, ключевой вопрос финансирования пока остается открытым.

Заседание, на котором суд должен рассмотреть окончательное выделение оставшихся 35 млн евро первого этапа финансирования, перенесено на 19 октября. Оно назначено на 18:00 по латвийскому времени. При необходимости рассмотрение продолжится 20 октября в 20:00.

Речь идет о так называемом DIP-финансировании (debtor-in-possession) — средствах, которые компания привлекает для продолжения деятельности во время судебной реструктуризации.

В общей сложности airBaltic рассчитывает получить до 350 млн евро нового финансирования.

Первая часть составляет 175 млн евро. Из нее авиакомпания уже получила 140 млн евро, а перечисление оставшихся 35 млн зависит от окончательного судебного решения.

Следующие транши — 125 млн и 50 млн евро — будут доступны при выполнении дополнительных условий и получении необходимых разрешений суда.

На заседании 19 октября также планируется рассмотреть утверждение структуры финансирования объемом до 350 млн евро.

Кроме того, на эту дату перенесено рассмотрение ходатайства airBaltic о сохранении действующей системы банковских счетов, платежей и управления денежными средствами.

Финансирование обойдется авиакомпании недешево

Привлечение новых средств организовала инвестиционная компания Strategic Value Partners (SVP). В финансировании участвуют Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners.

Процентная ставка по кредитам составляет SOFR + 8 процентных пунктов, что в настоящее время соответствует примерно 12% годовых. Помимо процентов предусмотрены дополнительные комиссионные платежи на сумму до 52,5 млн евро.

Из уже полученных 140 млн евро компания планирует направить 78,925 млн евро на выкуп восьми самолетов и семи авиационных двигателей.

Новая схема финансирования заменяет прежний план привлечения до 257 млн евро от держателей облигаций под 25% годовых.

При этом группа держателей облигаций Ad Hoc Group оспаривает условия DIP-финансирования, опасаясь его влияния на обеспечение по существующим облигациям.

Таким образом, хотя повседневные операции авиакомпании получили судебное разрешение, финансовая реструктуризация продолжается, а между отдельными группами кредиторов сохраняются разногласия.

Что происходит с airBaltic

Процедура Chapter 11, предусмотренная законодательством США, позволяет компании продолжать деятельность под судебной защитой от требований кредиторов, одновременно разрабатывая план реорганизации долгов.

Это не равнозначно немедленной ликвидации авиакомпании.

Ожидается, что реструктуризация airBaltic завершится к середине 2027 года. Для этого компании предстоит подготовить план реорганизации и получить его утверждение судом.

В 2025 году оборот группы airBaltic вырос на 4,2%, достигнув 779,344 млн евро. Убытки сократились в 2,7 раза — до 44,337 млн евро. За год авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше показателя 2024 года.

Крупнейшим акционером airBaltic остается государство Латвия с долей 88,37%. Немецкой Lufthansa принадлежат 10%, компании Aircraft Leasing 1 датского предпринимателя Ларса Тюссена — 1,62%, еще 0,01% находится у других акционеров.