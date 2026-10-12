По данным за полугодие, кредитный портфель этого совершенно латвийского банка вырос даже на 15%, что усиливает его репутацию в мире бизнеса.

Группа Industra в первом полугодии 2026 года продолжала увеличивать объем финансирования латвийских предприятий, одновременно укрепляя капитальную позицию и диверсифицируя источники финансирования.

Кредитный портфель группы за шесть месяцев вырос на 15%, или на 24 миллиона евро. Таким образом, продолжается стремительный рост, продемонстрированный в прошлом году.

В первом полугодии 2026 года группа Industra увеличила кредитный портфель на 24 миллиона евро, в то время как объем вкладов группы вырос на 7,5 миллиона евро.

Группа сохранила стабильную позицию капитала — общий показатель достаточности капитала на конец июня составил 19,9%, что обеспечивает банку достаточный запас капитала для дальнейшего развития бизнеса и увеличения объемов кредитования.

«Стремительный рост сам по себе не является нашей целью. Важно расти так, чтобы каждый последующий шаг усиливал банк — его капитал, базу финансирования, управление рисками, компетенции и способность поддерживать латвийские предприятия в долгосрочной перспективе.

В последние годы мы доказали, что способны наращивать объемы бизнеса, одновременно сохраняя высокие амбиции и готовность решительно действовать. Результаты первого полугодия свидетельствуют о том, что мы продолжаем намеченный курс и формируем все более мощный фундамент для дальнейшего роста», - подчеркивает председатель совета Industra Bank Юрийс Адамовичс.

Одним из существенных шагов по диверсификации базы финансирования в первом полугодии 2026 года стало начало привлечения банком вкладов на международных рынках. Это расширяет спектр доступных банку источников финансирования и создает дополнительные возможности для продолжения роста кредитования.

Как отмечает председатель правления Industra Bank Райвис Каканис: «После очень резкого роста кредитного портфеля в прошлом году мы продолжаем демонстрировать рост и в этом году: за первые шесть месяцев увеличили кредитный портфель еще на 24 миллиона евро. За этой цифрой — инвестиции латвийских предприятий в производство, новое оборудование, оборотные средства и освоение новых рынков.

При этом мы также продолжаем развивать повседневные банковские услуги и цифровые решения. В этом году мы внедрили Google Pay и Apple Pay, чтобы сделать расчеты для наших клиентов еще более удобными и современными.

Наша задача — не только обеспечивать финансирование, но и глубже погружаться в бизнес предприятий, а также находить решения в ситуациях, когда стандартный подход не работает. Мы видим на рынке хорошие предприятия и жизнеспособные проекты развития, поэтому и в дальнейшем готовы активно финансировать рост латвийских предпринимателей».

Важной точкой отсчета в развитии банка стала также полученная в феврале 2026 года оценка международного рейтингового агентства Moody’s Ratings. Банку Industra был присвоен долгосрочный инвестиционный рейтинг Ba2, а также рейтинг необеспеченных облигаций Ba3 со стабильным прогнозом. Industra Bank стал первым в Латвии банком с местным капиталом, которому был присвоен кредитный рейтинг Moody’s.

Справка: Industra Bank — банк с местным капиталом, созданный местными предпринимателями, деятельность которого направлена на финансирование малых и средних предприятий Латвии.

В сентябре 2026 года кредитный портфель банка превысил 200 миллионов евро, а объем клиентских вкладов составил более 400 миллионов евро.

В феврале 2026 года Moody’s Ratings присвоило банку долгосрочный депозитный рейтинг Ba2 со стабильным прогнозом. Industra — единственный банк с местным капиталом в Латвии, деятельность которого была независимо оценена международным рейтинговым агентством.

Industra Bank обслуживает почти 20 тысяч клиентов, предоставляя услуги как дистанционно, так и очно — в центрах обслуживания в Риге, Даугавпилсе, Лиепае, Вентспилсе и Елгаве.

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