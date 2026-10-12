Несмотря на санкции Евросоюза и напряжённые отношения с Москвой и Минском, латвийский экспорт в Россию и Беларусь продолжает увеличиваться.

За первые восемь месяцев 2026 года стоимость поставленных в эти страны товаров выросла более чем на 23% и достигла 800,6 миллиона евро. При этом импорт из двух государств сократился почти вдвое. Особое место в торговле с Россией занимают алкогольные напитки, в том числе виски, ликёры и вина.

Как сообщает Центральное статистическое управление Латвии (CSP), с января по август 2026 года страна экспортировала в Россию и Беларусь товаров на общую сумму 800,611 миллиона евро. Это на 150,192 миллиона евро, или на 23,1%, больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Причём наиболее заметный рост пришёлся на торговлю с Россией.

Экспорт в Россию вырос почти на четверть

За восемь месяцев 2026 года Латвия экспортировала в Россию товаров на 706,911 миллиона евро. По сравнению с январём — августом прошлого года показатель увеличился на 137,687 миллиона евро, или на 24,2%.

Экспорт в Беларусь также вырос, хотя и менее значительно. Его стоимость достигла 93,701 миллиона евро, что на 12,504 миллиона евро, или на 15,4%, больше прошлогоднего уровня.

Таким образом, подавляющая часть латвийского экспорта в эти две страны приходится именно на российский рынок.

При этом статистика отражает стоимость товаров, вывезенных из Латвии, а не исключительно продукции латвийского производства. В экспортных показателях могут учитываться и товары иностранного происхождения, прошедшие через латвийских торговых посредников.

Виски, ликёры и шампанское: что Латвия продаёт России?

Самой крупной товарной категорией латвийского экспорта в Россию стали продукты пищевой промышленности, напитки, алкоголь, табак и его промышленные заменители.

Общая стоимость поставок этой группы за восемь месяцев составила 343,009 миллиона евро.

При этом только на напитки и алкоголь пришлось 309,503 миллиона евро.

В частности, в Россию экспортировали:

Виски — на 121,229 миллиона евро.

Ликёры — на 45,174 миллиона евро.

Игристые вина из свежего винограда — на 39,083 миллиона евро.

Виноградные вина, включая креплёные, а также виноградное сусло, брожение которого остановлено добавлением спирта, — на 28,37 миллиона евро.

Вермуты и другие ароматизированные виноградные вина — на 22,347 миллиона евро.

Таким образом, только пять перечисленных категорий алкогольной продукции обеспечили экспорт на сумму свыше 256 миллионов евро.

Кроме того, в Россию поставлялись изделия из зерна, муки, крахмала или молока, а также мучные кондитерские изделия. Их общая стоимость достигла 16,201 миллиона евро.

Одежда, химическая продукция и обувь

Помимо продуктов питания и алкогольных напитков, существенную долю экспорта составляют непродовольственные товары.

За январь — август Латвия экспортировала в Россию:

Текстильные материалы и текстильные изделия — на 124,286 миллиона евро.

Продукцию химической и смежных отраслей промышленности — на 87,802 миллиона евро.

Обувь, головные уборы, зонты и другие изделия — на 64,035 миллиона евро.

Таким образом, несмотря на действующие торговые ограничения, поставки товаров по ряду категорий сохраняются в значительных объёмах.

При этом сам факт наличия экспорта не означает нарушения санкций: ограничения ЕС распространяются на определённые товары, компании и операции, а не автоматически на всю торговлю с Россией и Беларусью.

Импорт из России и Беларуси рухнул почти вдвое

На фоне роста экспорта наблюдается противоположная тенденция в импорте.

За первые восемь месяцев 2026 года Латвия ввезла из России и Беларуси товаров на общую сумму 48,035 миллиона евро.

Это на 44,874 миллиона евро, или на 48,3%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из России было импортировано товаров на 30,063 миллиона евро. Снижение составило 36,9%, или 17,608 миллиона евро.

Импорт из Беларуси сократился ещё сильнее — в 2,5 раза, до 17,973 миллиона евро. В денежном выражении падение составило 27,266 миллиона евро.

В результате разница между экспортом Латвии в эти две страны и импортом из них достигла примерно 752,6 миллиона евро.

Что произошло в августе?

Статистика за последний месяц отчётного периода показывает, что экспорт в Россию и Беларусь продолжал расти и в августе.

По сравнению с августом 2025 года стоимость латвийского экспорта в Россию увеличилась на 7,1% и составила 98,817 миллиона евро.

Основным фактором роста стали поставки продукции химической и смежных отраслей промышленности. Их стоимость увеличилась на 62,5%, или на 6,1 миллиона евро.

При этом импорт из России в августе сократился на 67,7%, до 1,089 миллиона евро.

Наиболее заметное сокращение также пришлось на химическую продукцию: её импорт уменьшился на 95,2%, или на 1,4 миллиона евро.

Экспорт в Беларусь в августе достиг 13,153 миллиона евро, увеличившись на 8,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Основной вклад в рост вновь внесла химическая промышленность: экспорт соответствующих товаров увеличился на 51,9%, или на 2,1 миллиона евро.

В отличие от России, импорт из Беларуси в августе вырос — на 22,6%, до 3,061 миллиона евро.

И здесь основным фактором стали химические товары, импорт которых увеличился на 0,7 миллиона евро.

Как обстоят дела с внешней торговлей Латвии в целом?

По данным Центрального статистического управления, за январь — август 2026 года общий экспорт товаров из Латвии составил 14,011 миллиарда евро.

Это на 1,028 миллиарда евро, или на 7,9%, больше, чем за восемь месяцев 2025 года.

Импорт за тот же период достиг 16,765 миллиарда евро, увеличившись на 1,412 миллиарда евро, или на 9,2%.

Таким образом, внешнеторговый дефицит Латвии за восемь месяцев составил приблизительно 2,754 миллиарда евро.

На этом фоне экспорт в Россию и Беларусь растёт значительно быстрее, чем латвийский экспорт в целом: 23,1% против 7,9%.

Торговля продолжается, несмотря на политические противоречия

Представленные статистические данные показывают, насколько неоднозначной остаётся экономическая ситуация.

С одной стороны, Латвия поддерживает санкционную политику Евросоюза в отношении России и Беларуси. С другой — стоимость товаров, экспортируемых на эти рынки, продолжает увеличиваться.

Особенно примечательно, что почти половину стоимости экспорта в Россию составляют напитки и алкогольная продукция.

В то же время импорт из России и Беларуси резко сократился, что свидетельствует о существенном изменении структуры торговых потоков.

Главный парадокс заключается в том, что при сокращении закупок товаров в России и Беларуси Латвия одновременно наращивает продажи на этих рынках. За восемь месяцев экспорт в две страны превысил импорт более чем в 16 раз. И хотя статистика сама по себе не позволяет судить о происхождении всех экспортируемых товаров или конечных получателях, она показывает: торговые связи сохраняются даже в условиях санкций и политического противостояния.