Несмотря на санкции Евросоюза и напряжённые отношения с Москвой и Минском, латвийский экспорт в Россию и Беларусь продолжает увеличиваться.
За первые восемь месяцев 2026 года стоимость поставленных в эти страны товаров выросла более чем на 23% и достигла 800,6 миллиона евро. При этом импорт из двух государств сократился почти вдвое. Особое место в торговле с Россией занимают алкогольные напитки, в том числе виски, ликёры и вина.
Как сообщает Центральное статистическое управление Латвии (CSP), с января по август 2026 года страна экспортировала в Россию и Беларусь товаров на общую сумму 800,611 миллиона евро. Это на 150,192 миллиона евро, или на 23,1%, больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Причём наиболее заметный рост пришёлся на торговлю с Россией.
Экспорт в Россию вырос почти на четверть
За восемь месяцев 2026 года Латвия экспортировала в Россию товаров на 706,911 миллиона евро. По сравнению с январём — августом прошлого года показатель увеличился на 137,687 миллиона евро, или на 24,2%.
Экспорт в Беларусь также вырос, хотя и менее значительно. Его стоимость достигла 93,701 миллиона евро, что на 12,504 миллиона евро, или на 15,4%, больше прошлогоднего уровня.
Таким образом, подавляющая часть латвийского экспорта в эти две страны приходится именно на российский рынок.
При этом статистика отражает стоимость товаров, вывезенных из Латвии, а не исключительно продукции латвийского производства. В экспортных показателях могут учитываться и товары иностранного происхождения, прошедшие через латвийских торговых посредников.
Виски, ликёры и шампанское: что Латвия продаёт России?
Самой крупной товарной категорией латвийского экспорта в Россию стали продукты пищевой промышленности, напитки, алкоголь, табак и его промышленные заменители.
Общая стоимость поставок этой группы за восемь месяцев составила 343,009 миллиона евро.
При этом только на напитки и алкоголь пришлось 309,503 миллиона евро.
В частности, в Россию экспортировали:
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Виски — на 121,229 миллиона евро.
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Ликёры — на 45,174 миллиона евро.
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Игристые вина из свежего винограда — на 39,083 миллиона евро.
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Виноградные вина, включая креплёные, а также виноградное сусло, брожение которого остановлено добавлением спирта, — на 28,37 миллиона евро.
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Вермуты и другие ароматизированные виноградные вина — на 22,347 миллиона евро.
Таким образом, только пять перечисленных категорий алкогольной продукции обеспечили экспорт на сумму свыше 256 миллионов евро.
Кроме того, в Россию поставлялись изделия из зерна, муки, крахмала или молока, а также мучные кондитерские изделия. Их общая стоимость достигла 16,201 миллиона евро.
Одежда, химическая продукция и обувь
Помимо продуктов питания и алкогольных напитков, существенную долю экспорта составляют непродовольственные товары.
За январь — август Латвия экспортировала в Россию:
- Текстильные материалы и текстильные изделия — на 124,286 миллиона евро.
- Продукцию химической и смежных отраслей промышленности — на 87,802 миллиона евро.
- Обувь, головные уборы, зонты и другие изделия — на 64,035 миллиона евро.
Таким образом, несмотря на действующие торговые ограничения, поставки товаров по ряду категорий сохраняются в значительных объёмах.
При этом сам факт наличия экспорта не означает нарушения санкций: ограничения ЕС распространяются на определённые товары, компании и операции, а не автоматически на всю торговлю с Россией и Беларусью.
Импорт из России и Беларуси рухнул почти вдвое
На фоне роста экспорта наблюдается противоположная тенденция в импорте.
За первые восемь месяцев 2026 года Латвия ввезла из России и Беларуси товаров на общую сумму 48,035 миллиона евро.
Это на 44,874 миллиона евро, или на 48,3%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Из России было импортировано товаров на 30,063 миллиона евро. Снижение составило 36,9%, или 17,608 миллиона евро.
Импорт из Беларуси сократился ещё сильнее — в 2,5 раза, до 17,973 миллиона евро. В денежном выражении падение составило 27,266 миллиона евро.
В результате разница между экспортом Латвии в эти две страны и импортом из них достигла примерно 752,6 миллиона евро.
Что произошло в августе?
Статистика за последний месяц отчётного периода показывает, что экспорт в Россию и Беларусь продолжал расти и в августе.
По сравнению с августом 2025 года стоимость латвийского экспорта в Россию увеличилась на 7,1% и составила 98,817 миллиона евро.
Основным фактором роста стали поставки продукции химической и смежных отраслей промышленности. Их стоимость увеличилась на 62,5%, или на 6,1 миллиона евро.
При этом импорт из России в августе сократился на 67,7%, до 1,089 миллиона евро.
Наиболее заметное сокращение также пришлось на химическую продукцию: её импорт уменьшился на 95,2%, или на 1,4 миллиона евро.
Экспорт в Беларусь в августе достиг 13,153 миллиона евро, увеличившись на 8,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
Основной вклад в рост вновь внесла химическая промышленность: экспорт соответствующих товаров увеличился на 51,9%, или на 2,1 миллиона евро.
В отличие от России, импорт из Беларуси в августе вырос — на 22,6%, до 3,061 миллиона евро.
И здесь основным фактором стали химические товары, импорт которых увеличился на 0,7 миллиона евро.
Как обстоят дела с внешней торговлей Латвии в целом?
По данным Центрального статистического управления, за январь — август 2026 года общий экспорт товаров из Латвии составил 14,011 миллиарда евро.
Это на 1,028 миллиарда евро, или на 7,9%, больше, чем за восемь месяцев 2025 года.
Импорт за тот же период достиг 16,765 миллиарда евро, увеличившись на 1,412 миллиарда евро, или на 9,2%.
Таким образом, внешнеторговый дефицит Латвии за восемь месяцев составил приблизительно 2,754 миллиарда евро.
На этом фоне экспорт в Россию и Беларусь растёт значительно быстрее, чем латвийский экспорт в целом: 23,1% против 7,9%.
Торговля продолжается, несмотря на политические противоречия
Представленные статистические данные показывают, насколько неоднозначной остаётся экономическая ситуация.
С одной стороны, Латвия поддерживает санкционную политику Евросоюза в отношении России и Беларуси. С другой — стоимость товаров, экспортируемых на эти рынки, продолжает увеличиваться.
Особенно примечательно, что почти половину стоимости экспорта в Россию составляют напитки и алкогольная продукция.
В то же время импорт из России и Беларуси резко сократился, что свидетельствует о существенном изменении структуры торговых потоков.
Главный парадокс заключается в том, что при сокращении закупок товаров в России и Беларуси Латвия одновременно наращивает продажи на этих рынках. За восемь месяцев экспорт в две страны превысил импорт более чем в 16 раз. И хотя статистика сама по себе не позволяет судить о происхождении всех экспортируемых товаров или конечных получателях, она показывает: торговые связи сохраняются даже в условиях санкций и политического противостояния.
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