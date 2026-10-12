Агропром нашей республики неспособен существовать без государственного вмешательства. На минувшей неделе Министерство земледелия ввело режим чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве — на срок до 10 января 2027 года. Иначе возрастет число банкротств хозяйств и увеличится безработица в сельской местности.

Катастрофа в двух ключевых регионах

Лето 2026 года в Латвии выдалось более дождливым, чем лето 2025 года, и заняло 13-е место в списке самых влажных летних сезонов за всю историю наблюдений. Хотя и в прошлом году летом влаги выпало на 22% больше нормы, в этом году показатель был превышен на 28%.

Особенно отличились третья декада августа (превышение на 110%) и первая декада сентября (на 147%). Абсолютный рекорд установлен в бассейнах рек Вента (373%) и Барта (483%).

Как указано в аннотации документа о чрезвычайной ситуации: «Избыточная влажность почвы серьезно затруднила или даже сделала невозможным использование сельскохозяйственной техники, уборку урожая и выполнение других сезонных полевых рабо».

Земля уходит из-под ног

Так как в отдельных местах Курземе вода поднялась на 1–3 м, почва потеряла несущую способность. Переувлажнение и затопление полей задержали уборку урожая; в то же время длительное нахождение посевов на поле снизило их качество и рыночную стоимость, а также повысило риск потери урожая.

На Земгале и Курземе суммарно приходится более половины (около 55–60%) растениеводства Латвии по ключевым показателям — площади обрабатываемых земель, посевам зерновых и объемам собранного урожая.

В этих двух регионах было сконцентрировано около 80% наиболее продуктивной пашни Латвии (в среднем по стране пашня занимает 67% всех сельхозугодий). Именно в Земгале и Курземе были расположены самые крупные фермерские хозяйства (со средним размером угодий свыше 100–200 га), демонстрировавшие до сих пор максимальную урожайность в стране благодаря интенсивным технологиям и высокой капитализации.

Санкции повышают цены

Эксперты Министерства земледелия отмечают, что, хотя цены на ресурсы для сельхозпроизводства снизились после резкого скачка в 2022 году, они по-прежнему значительно выше, чем до ценового кризиса.

Так, если принять уровень цен 2019 года за базовое значение 100, то индекс цен на минеральные удобрения в 2025 году составил 163, а в первом и втором кварталах 2026 года — 173. Таким образом, в 2026 году цены на минеральные удобрения были примерно на 73% выше, чем в 2019 году.

Рост цен объясняется запретом на ввоз в Латвию относительно дешевых удобрений из России и Беларуси. Цены на средства защиты растений, электроэнергию и дизельное топливо также существенно превышают докризисные показатели.

Расходы растут, доходы снижаются

Сохранению высоких цен на минеральные удобрения способствуют войны на Украине и на Ближнем Востоке, а также введение Евросоюзом механизма трансграничного углеродного регулирования (CBAM). Все это напрямую увеличивает расходы фермеров и снижает рентабельность хозяйств.

В то же время отпускные цены на зерно не остались на столь же высоком уровне. После достижения пикового значения в 172% в 2022 году (по сравнению с 2019 годом) индекс цен на продовольственную пшеницу снизился до 103 в 2025 году и составил 107 в 2026 году; для фуражной пшеницы соответствующие показатели составили 104 и 109.

Таким образом, отпускные цены на пшеницу близки к уровню 2019 года, тогда как стоимость многих производственных ресурсов — гораздо выше.

Страховка для курицы

Позитивным аспектом стало массовое страхование селянами своих хозяйств: 1602 фермерских хозяйства в общей сложности застраховали 351 872 га посевов, 149 632 головы скота и 4 694 646 птиц.

Тем не менее, по подсчетам Минземледелия, дополнительное финансирование отрасли должно составить 59 млн евро. Средства следует потратить:

на повышение софинансирования страхования крестьян из бюджета — с 50 до 70 процентов;

на предоставление фермерам, желающим рефинансировать кредиты, кредитной ставки в размере 0% от финансового института ALTUM;

на рефинансирование в объеме от 100 тысяч до 1,5 миллиона евро на одно хозяйство.

Службе госдоходов поручат лояльно относиться к нарушению сроков уплаты налогов.

Опять неурожай

Средняя прогнозируемая урожайность в Латвии снизилась с 4,2 т/га в июне до 3,8 т/га в сентябре. Это существенно ниже среднего уровня по ЕС — примерно на 30%: средняя урожайность всех зерновых культур в Евросоюзе составляет около 5,4–5,6 т/га.

В Ирландии она примерно вдвое выше — 7–7,5 т/га.

Урожайность в Латвии сравнялась с показателем засушливой Испании и превышает разве что показатель Кипра с его каменистыми почвами и критическим дефицитом воды.