Введение чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве Латвии не означает автоматической выплаты компенсаций пострадавшим фермерам. Главная задача этого режима — упростить бюрократические процедуры и позволить хозяйствам сохранить доступ к поддержке даже в тех случаях, когда из-за дождей и наводнений они не смогли выполнить обязательные требования.

Объявленная на всей территории Латвии чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве не гарантирует фермерам финансовой помощи за понесенные убытки. При этом она дает государственным учреждениям больше возможностей оперативно решать проблемы, возникшие из-за неблагоприятной погоды.

Об этом в интервью агентству ЛЕТА рассказала заместитель председателя правления организации «Крестьянский сейм» Майра Дзелзкалея-Бурмистре.

По ее словам, ожидания прямых компенсаций, которые могли возникнуть после объявления чрезвычайной ситуации, не вполне соответствуют реальному назначению этого механизма.

Прежде всего режим ЧС позволяет Службе поддержки села (LAD) быстрее согласовывать с Евросоюзом исключения из требований, обязательных для получения сельскохозяйственных субсидий.

Обычно фермеры должны соблюдать множество условий, чтобы сохранить право на поддержку. Однако после продолжительных дождей и наводнений выполнение некоторых из них оказалось затруднено или невозможно.

«Вероятно, эти вопросы можно было бы решить и без объявления чрезвычайной ситуации, но она дает дополнительное обоснование и позволяет министерству и Службе поддержки села быстрее урегулировать различные исключения», — пояснила Дзелзкалея-Бурмистре.

Другими словами, чрезвычайная ситуация прежде всего помогает избежать дополнительных проблем с субсидиями, когда хозяйства не могут выполнить требования по независящим от них причинам. Сама по себе она не предусматривает возмещения всех потерь.

Режим ЧС также облегчает работу самоуправлений в районах, серьезно пострадавших от наводнений.

В качестве примера представитель «Крестьянского сейма» привела север Курземе, где повреждены дороги и мелиоративные системы. Муниципалитетам приходится обращаться за финансированием из кризисного фонда, однако обычные процедуры могут занимать много времени.

По словам Дзелзкалеи-Бурмистре, чрезвычайная ситуация позволяет ускорить рассмотрение таких вопросов. Аналогичный подход применялся ранее во время наводнения в Екабпилсе.

Что касается отношений с банками и кредиторами, то здесь объявление ЧС также не означает автоматических льгот.

Финансовые учреждения оценивают положение каждого хозяйства индивидуально. Однако опыт показывает, что при своевременном обращении фермеров переговоры о решении финансовых трудностей обычно проходят успешно.

«Если фермеры своевременно начинают переговоры с банками или другими кредиторами, процесс обычно проходит успешно», — отметила представитель организации.

При этом общегосударственный режим чрезвычайной ситуации может помочь банкам и их материнским компаниям лучше понять масштаб проблемы, затронувшей латвийское сельское хозяйство.

Вопрос о прямой финансовой помощи остается открытым. Фермеры уже призывают Министерство земледелия и правительство вновь обратиться в Еврокомиссию за средствами из сельскохозяйственного кризисного резерва ЕС.

Этот фонд предназначен для поддержки отрасли в чрезвычайных обстоятельствах. Однако в нынешнем году на него претендуют многие страны, поскольку сельское хозяйство в значительной части Европы серьезно пострадало от засухи.

Даже если Латвия получит финансирование, оно вряд ли покроет весь ущерб, считает Дзелзкалея-Бурмистре.

Она напомнила, что ранее в связи с ростом цен на минеральные удобрения и топливо, а также проблемами в Ормузском проливе Латвия получила из кризисного резерва менее 5,5 млн евро.

По оценке представительницы «Крестьянского сейма», по сравнению с масштабом проблем такая сумма — лишь «капля в море».

Правительство объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на всей территории Латвии до 10 января 2027 года. Причиной стали последствия продолжительных дождей и наводнений летом и в начале осени 2026 года.

Из-за переувлажнения почвы многие хозяйства столкнулись с трудностями при уборке урожая и проведении других сезонных работ.

Министерство земледелия сейчас организует сбор данных о пострадавших сельскохозяйственных угодьях, хозяйствах и размере причиненного ущерба.

Таким образом, чрезвычайная ситуация должна прежде всего облегчить применение правил и ускорить административные решения. А вопрос о том, получат ли фермеры дополнительные компенсации и в каком объеме, пока остается нерешенным.